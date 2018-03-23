«Моменты счастья»: Оксана Фандера поделилась трогательным семейным фото с Янковским-старшим

Актриса Оксана Фандера и ее супруг Филипп Янковский вместе уже больше 25 лет. Их пара по праву считается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. За долгое время брака супруги смогли сохранить свои чувства и до сих пор трогательно признаются друг другу в любви.

У Филиппа и Оксаны есть двое уже взрослых детей — Иван и Елизавета. Оба уже давно живут своей жизнью. Так, в ноябре прошлого года брат Елизаветы — Иван Янковский сделал предложение своей девушке и дочери Константина Кинчева Вере Кинчевой , а Елизавета, по некоторой информации, счастлива в отношениях с продюсером Даниилом Ипполитовым.

Впрочем, для любых родителей их дети всегда остаются маленькими. Накануне Оксана выложила снимок. на котором позирует с Янковским-старшим и новорожденной Лизой. «Детство, дедство, нежность, память», — подписала фотографию актриса.

Поклонники были восхищены таким нежным и семейным снимком Фандеры, на котором Олег Янковский предстал в роли дедушки. «Так трогательно», «Аж сердце щемит», «Благодарю вас, Оксана! В этой фотографии сама жизнь со всеми ее гранями, отношениями, переживаниями и эмоциями. Миг, мгновение счастья и любви, оставшееся на пленке! спасибо, что делитесь этим с нами», — писали поклонники в комментариях.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1740839570221701856_290246756"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);