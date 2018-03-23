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«Моменты счастья»: Оксана Фандера поделилась трогательным семейным фото с Янковским-старшим
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«Моменты счастья»: Оксана Фандера поделилась трогательным семейным фото с Янковским-старшим 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Оксана Фандера и ее супруг Филипп Янковский вместе уже больше 25 лет. Их пара по праву считается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. За долгое время брака супруги смогли сохранить свои чувства и до сих пор трогательно признаются друг другу в любви.
У Филиппа и Оксаны есть двое уже взрослых детей — Иван и Елизавета. Оба уже давно живут своей жизнью. Так, в ноябре прошлого года брат Елизаветы — Иван Янковский сделал предложение своей девушке и дочери Константина Кинчева Вере Кинчевой, а Елизавета, по некоторой информации, счастлива в отношениях с продюсером Даниилом Ипполитовым.
Впрочем, для любых родителей их дети всегда остаются маленькими. Накануне Оксана выложила снимок. на котором позирует с Янковским-старшим и новорожденной Лизой. «Детство, дедство, нежность, память», — подписала фотографию актриса.
Поклонники были восхищены таким нежным и семейным снимком Фандеры, на котором Олег Янковский предстал в роли дедушки. «Так трогательно», «Аж сердце щемит», «Благодарю вас, Оксана! В этой фотографии сама жизнь со всеми ее гранями, отношениями, переживаниями и эмоциями. Миг, мгновение счастья и любви, оставшееся на пленке! спасибо, что делитесь этим с нами», — писали поклонники в комментариях.
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