Супруга Дмитрия Тарасова впервые станет мамой уже летом этого года

Вот уже несколько месяцев в Сети активно обсуждают беременность супруги Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко . Сразу после свадьбы, которая состоялась 10 января, в Интернете появилась информация о том, что Костенко ждет ребенка. Напомним, что 29 января состоялось еще одно торжество — Дмитрий и Анастасия обвенчались, а внимательные поклонники смогли рассмотреть на свадебных снимках немного округлившийся живот девушки.

Футболист и модель никак не комментируют слухи о том, что в скором времени станут родителями и игнорируют любые вопросы журналистов и поклонников о беременности Анастасии. Отметим, что сейчас Костенко очень аккуратно выкладывает фотографии в свой микроблог и старается скрыть изменения в фигуре широкими нарядами. Впрочем, недавно в Сети появились кадры, на которых видно, что живо Костенко становится все больше — девушка пришла на день рождения к супругу в облегающем наряде.

Некоторое время назад журналисты смогли выяснить предполагаемую дату рождения малыша — по некоторым данным, Анастасия впервые станет мамой уже в июле этого года. Впрочем, пока что трудно говорить о реальных сроках беременности, так как супруги, скорее всего, не будут афишировать интересное положение Анастасии вплоть до самых родов, как это делают многие знаменитости, сообщает PeopleTalk.