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Супруга Дмитрия Тарасова впервые станет мамой уже летом этого года
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Супруга Дмитрия Тарасова впервые станет мамой уже летом этого года 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Вот уже несколько месяцев в Сети активно обсуждают беременность супруги Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко. Сразу после свадьбы, которая состоялась 10 января, в Интернете появилась информация о том, что Костенко ждет ребенка. Напомним, что 29 января состоялось еще одно торжество — Дмитрий и Анастасия обвенчались, а внимательные поклонники смогли рассмотреть на свадебных снимках немного округлившийся живот девушки.
Футболист и модель никак не комментируют слухи о том, что в скором времени станут родителями и игнорируют любые вопросы журналистов и поклонников о беременности Анастасии. Отметим, что сейчас Костенко очень аккуратно выкладывает фотографии в свой микроблог и старается скрыть изменения в фигуре широкими нарядами. Впрочем, недавно в Сети появились кадры, на которых видно, что живо Костенко становится все больше — девушка пришла на день рождения к супругу в облегающем наряде.
Некоторое время назад журналисты смогли выяснить предполагаемую дату рождения малыша — по некоторым данным, Анастасия впервые станет мамой уже в июле этого года. Впрочем, пока что трудно говорить о реальных сроках беременности, так как супруги, скорее всего, не будут афишировать интересное положение Анастасии вплоть до самых родов, как это делают многие знаменитости, сообщает PeopleTalk.
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