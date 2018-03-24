«Живот видно, когда рожать?»: в сети обсуждают видеоролик с Анастасией Костенко

На днях футболист клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов отметил 31-летие в компании своих друзей и любимой жены-модели Анастасии Костенко . Поклонники и хейтеры пары обсуждают «интересное положение» 23-летней красавицы — они уверены, что женщина ждет ребенка, так как в видеоролике с торжества разглядели ее живот и теперь считают, что в скором времени в семье знаменитостей ожидается пополнение.

В сети продолжают обсуждать молодоженов — футболиста Дмитрия Тарасова и модель Анастасию Костенко. Пара связала себя брачными узами и обвенчалась в январе, но злые языки утверждают, что свадьба была сыграна не только по любви, но и из-за беременности красавицы.

Известно, что спортсмен ранее был женат на телеведущей Ольге Бузовой, с которой он со скандалом развелся в конце 2016 года. Вскоре его стали замечать в компании Анастасии Костенко, а через год после начала отношений они решили пожениться. Пикантность ситуации в том, что мужчина ранее уже два раза был женат, от первого брака у него есть дочь. От второй жены, которой была звезда «Дома-2» Ольга Бузова, у него нет детей, а сейчас в соцсетях считают, что третья избранница беременна.

31-й день рождения Дмитрий Тарасов традиционно отметил с размахом и в ролике, опубликованном в сети, можно увидеть, как именинник задувал свечки на торте. Но внимание привлек не он, а его третья супруга — она поправилась в области талии, фанаты считают, что это связано с ожиданием ребенка: «Класс, живот видно, когда рожать?» «Молодец, быстро девушка сориентировалась на месте». «Бузова еще слезы льет за Димочкой, а он вон как удачно устроил личную жизнь, и быстро как!»

«Совет да любовь, что тут еще скажешь?» «Видеоролик зачетный с Настей, сразу видно, что беременная!» «Красивая пара, не слушайте завистников!» «Конечно, беременная, что ей еще делать?» «Оля в шоке, ждем очередной хит от нее!»

Публикация от Шоу-бизнес и немного политики (@wow.tv_news) 21 Мар 2018 в 3:51 PDT К слову, в соцсетях далеко не первый раз обсуждают беременность Анастасии. Недавно Тарасов и Костенко вместе посетили кинотеатр и внимание привлек живот новоиспеченной жены, который заметили на фотографиях, опубликованных в микроблоге футболиста.