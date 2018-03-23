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Виктория Боня готова к браку
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Виктория Боня готова к браку 

Клео.Ру 2 часа назад
Фото: Клео.Ру
На днях Виктория Боня отметила день рождения дочери с бывшим возлюбленным. С Алексом Смерфитом Виктория расталась в начале прошлого года и с тех пор предпочитает не распространяться о личном. Но похоже, в жизни девушки назревают серьезные перемены.
На прошлой неделе Викторию заметили в ресторане, за романтическим ужином с полузащитником команды «Манчестер Юнайтед» Маруаном Феллайни. Поползли слухи, но Боня предпочла обойтись без комментариев. Затем на правой руке Виктория появилось кольцо, весьма похожее на обручальное. Поклонники вдохновились и опубликовали снимок Виктории в свадебном платье с подписью: «Вся страна ждет этого дня».
Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)
21 Мар 2018 в 1:00 PDT  Тут Боня не выдержала и ответила: «Значит дождется».
Напомним, Виктория уже не раз упоминала о некоем «муже», подчеркивая, что пока не намерена представлять избранника. Несколько месяцев назад Боня дала небольшое интервью видеоблогеру Дэнчику. Интервьюера весьма интересовала тема новых отношений звезды, но Боня уточнила лишь, что ее бойфренд «конечно молодой и красивый».
На вопрос о финансовом положении Виктория обмолвилась: «Когда любовь — это неважно, богатый или нет».
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