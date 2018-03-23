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Поклонники считают, что Виктория Боня выходит замуж
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Поклонники считают, что Виктория Боня выходит замуж 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Год назад Виктория Боня объявила о том, что рассталась со своим возлюбленным Алексом Смерфитом, от которого родила дочь. Пара была вместе пять лет, но даже после расставания они смогли сохранить теплые дружеские отношения ради дочки. По словам Виктории, сейчас они с Алексом просто друзья.
Сейчас Боня тщательно скрывает свою личную жизнь и лишь иногда намекает поклонникам на то, что уже давно не одинока. Осенью прошлого года стало известно, что новым избранником Бони является Маруан Феллайни — 29-летний бельгийский футболист марокканского происхождения, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Виктория косвенно подтверждала догадки пользователей, а в интервью признавалась, что ее сердце действительно занято.
Недавно в одной из фанатских групп Бони поклонники создали снимок с помощью фотошопа. на котором Виктория красуется в свадебном платье. «Вся страна ждет этого дня», — написал поклонники, которые с нетерпением ждут, когда же Виктория раскроет личность своего возлюбленного и вновь отправится под венец.
Боня увидела запись и подлила масла в огонь. «Значит дождетесь», — написала Виктория, чем сражу же спровоцировала слухи о том, что в скором времени она действительно выйдет замуж. Пока что это всего лишь остается домыслами поклонников, а сама Виктория никак не комментирует личную жизнь.
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