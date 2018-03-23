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Водонаева призналась, что была влюблена в Валдиса Пельша
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Водонаева призналась, что была влюблена в Валдиса Пельша 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Говорят, старая любовь не ржавеет.
Вот это да! Алена Водонаева внезапно решила рассказать о своих бывших влюбленностях. И самой яркой из них оказался… телеведущий Валдис Пельш.
Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)
22 Мар 2018 в 3:45 PDT  «В каких известных людей вы были влюблены? — спросила звезда у своих подписчиков. — Я тоже признаюсь. С 12 до 13 лет я была по уши влюблена в Валдиса Пельша. С 14 лет пошло потяжелее — «Иванушки International» и Джордж Клуни. На первом курсе — Найк Борзов. Стас Пьеха тоже там мимо пробегал. А когда я была совсем маленькая, с 4 до 7, я любила моряков».
Да, нельзя не признать, что у Алены неплохой вкус. Большинство фолловеров Водонаевой рассказали, что им тоже очень нравились эти звезды. Впрочем, назывались и другие имена. Судя по комментариям, лет 15−20 назал половина девчонок страны была влюблена в Филиппа Киркорова, а другая — в Рыжего из «Иванушек».
Напомним, свою настоящую, взрослую любовь Алена искала очень долго. Сначала — на реалити-шоу «Дом-2», где она строила отношения со Степаном Меньщиковым, а позже — с Маем Абрикосовым. Затем — в реальной жизни. В 2009 году Алена вышла замуж за бизнесмена Алексея Малакеева, а чуть позже у пары родился сын Богдан. Но уже в 2013 году Алена развелась с мужем и вновь начала искать свое счастье.
После череды романов, один из которых почти закончился новой свадьбой, Водонаева все-таки встретила своего мужчину. Сейчас с Алексеем Косинусом они очень счастливы в браке, а поклонники мечтают, что вскоре Алена родит еще одного малыша.
Принять участие в опросе «А в кого вы были влюблены в детстве?» в полной версии материала на сайте Woman's Day  Что под халатом: Алену Водонаеву заподозрили в беременности
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