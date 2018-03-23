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7 признаков того, что вы встретили своего человека
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7 признаков того, что вы встретили своего человека 

SNCmedia.ru 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Не всегда сразу разберешься, кто попался вам на пути: мужчина мечты или очередное недоразумение, на которое и время тратить не стоит. Как понять, что перед вами первый вариант?

Вам с ним комфортно

Да, он вызывает у вас эмоции и бабочек в животе, но при этом в его присутствии вы не чувствуете скованности и желания провалиться сквозь землю. Вы точно знаете, что он не одарит вас полным презрения взглядом, если вы вдруг уроните вилку на пол в ресторане. А еще он не задает неудобных вопросов и не будет настаивать на чем-то, чего вы в данный момент не хотите (неважно, о чем речь).

Он может вас рассмешить

Если вы улыбаетесь, слушая сидящего напротив мужчину, это хороший знак. Главное, чтобы ваша улыбка была искренней, а не вымученной. А вот если его шутки кажутся вам скорее дурацкими, чем забавными, то, похоже, пара валить. Очень сложно найти общий язык с человеком, когда у вас абсолютно разные представления о том, что такое юмор.

У вас много общего

Хобби, взгляды, политическая позиция и отношение к потреблению мяса. Нет, мы сейчас не говорим о том, что вегетарианец ни за что не уживется с мясоедом, но все-таки проще, когда базовые ценности совпадают. Если вы ненавидите футбол, который он обожает, я он не пьет ничего крепче чая при то, что вы привыкли к бокалу вина за ужином, у вас ясно будет меньше точек соприкосновения. Не обязательно мыслить как сиамские близнецы: достаточно просто уважать интересы друг друга. И все же, если вы можете сказать «у нас много общего», это плюс.

Он интересуется вашей жизнью

И не скрывает этого. Он задает вопросы и внимательно слушает все, что вы говорите. Ну и без приятных мелочей тоже не обходится: в конце дня он интересуется, как прошел ваш день, или просто пишет без повода. Да, без ежедневных сообщение от мужчины, который вам нравится, вполне можно прожить, но жить с ними куда веселее.

Вы перестали смотреть на других мужчин

Потому что вы встретили действительно клевого парня. На данный момент вас интересует только он. Это с ним вы хотите шагнуть в светлое совместное будущее, сажать деревья и растить детей. А остальные пусть идут себе мимо и вам не мешают.

Он вас ценит

И вы это чувствуете. Кроме того, это чувствуют окружающие, потому что считывается буквально во всем: взглядах, жестах, тоне и словах. И это ужасно приятно.

Вы хотите от него детей

Природу не обманешь: в нас действительно заложено желание родить от «правильного» мужчины. Если, глядя на него, вы планируете не только совместное будущее, но и детей (о которых вообще не думали до встречи с ним), то у нас хорошие новости: перед вами достойный образец, можно брать!
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