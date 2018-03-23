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Сочинение о счастье написали юные преображенцы на уроках русского языка
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Сочинение о счастье написали юные преображенцы на уроках русского языка 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Международный день счастья отпраздновали в школе «Благо».
В этот праздник каждый школьник постарался сделать какое-нибудь доброе дело — и получилось здорово. Даже мысль о счастье помогла создать позитивную атмосферу, в которой и прошел весь день. Ребята говорили друг другу добрые слова и старались подкрепить их делами.
Как оказалось, понятие о счастье у каждого школьника свое. Об этом поведали сочинения, которые ребята писали на уроках русского языка, а также проведенный старшеклассниками диспут. Говорили разное, но все слова были добрыми и искренними. Например, для одного счастье — это когда рядом мама, для другого — когда ничего не болит, для третьего — когда нет войны. Но, хотя счастье для каждого свое, есть и нечто общее, объединяющее всех учеников — возвышенное состояние души, когда хочется летать, а окружающий мир кажется светлым и добрым. Как раз это и поняли школьники.
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