Сочинение о счастье написали юные преображенцы на уроках русского языка

Международный день счастья отпраздновали в школе «Благо».

В этот праздник каждый школьник постарался сделать какое-нибудь доброе дело — и получилось здорово. Даже мысль о счастье помогла создать позитивную атмосферу, в которой и прошел весь день. Ребята говорили друг другу добрые слова и старались подкрепить их делами.

Как оказалось, понятие о счастье у каждого школьника свое. Об этом поведали сочинения, которые ребята писали на уроках русского языка, а также проведенный старшеклассниками диспут. Говорили разное, но все слова были добрыми и искренними. Например, для одного счастье — это когда рядом мама, для другого — когда ничего не болит, для третьего — когда нет войны. Но, хотя счастье для каждого свое, есть и нечто общее, объединяющее всех учеников — возвышенное состояние души, когда хочется летать, а окружающий мир кажется светлым и добрым. Как раз это и поняли школьники.