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Виктория Боня подогрела слухи о скорой свадьбе
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Виктория Боня подогрела слухи о скорой свадьбе 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Поклонники Виктории Бони мечтают выдать ее замуж и фантазируют о будущей свадьбе звезды с неизвестным избранником, которого Боня называет мужем. В одном из пабликов, посвященных Виктории, недавно был опубликован фотоколлаж с подписью «Вся страна ждет этого дня» — Боня в роскошном свадебном платье. К радости фанатов, звезда заметила публикацию и откомментировала ее довольно интригующе.
— лаконично написала Боня в комментариях. В феврале 2017 года Боня рассказала о разрыве с гражданским мужем Алексом Смерфитом, наследником ирландского миллиардера. Сейчас они продолжают совместное воспитание общей дочери Анджелины. Интересно, а какое платье выберет Виктория Боня для своей свадьбы?
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Фото:Instagram
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