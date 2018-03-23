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Папарацци застали Сэма Смита в страстном поцелуе с возлюбленным
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Папарацци застали Сэма Смита в страстном поцелуе с возлюбленным 

Popcake.tv 3 часа назад
Фото: Popcake.tv
Сэм Смит — британский певец, уже давно не скрывает своих чувств к своему возлюбленному. Им стал-летний актер Брэндон Флинн. Недавно папарацци поймали с поличным влюбленную пару за страстными поцелуями возле одного из магазинов Лондона.
На снимках видна встреча двух мужчин, который слились в поцелуе… и, кажется кто-то кого-то съест….. В это время троюродная сестра Смита — исполнительница Лили Аллен, вежливо отвернулась от них и продолжала курить сигарету.
Напомним, что впервые о своем романе-летний владелец Смит заявил в октябре прошлого года. Впоследствии его и Брэндона увидели вместе в Нью-Йорке, а свое первое Рождество влюбленные провели дома у Флинна.
Как отмечают в источнике, их роман развивается очень стремительно и Брэндон даже успел познакомить Смита со своими родителями. Отметим, что сам Сэм намекнул о своей ориентации еще в далеком году.
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