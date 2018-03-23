Сексолог: В сексе уборка помогает только первые 3 года

Американские сексологи обнаружили прямую связь между интимной жизнью супругов и уборкой в доме. Специалисты провели опрос семейных пар, проживших вместе 27 и более лет. По итогам анализа собранных данных, сексологи назвали главным условием успеха совместное наведение порядка.

В эфире НСН сексолог Александр Полеев подтвердил, что распределение домашних обязанностей, в числе прочих составляющих совместного проживания, действительно оказывает влияние на сексуальную жизнь. Правда, длится такая тенденция продолжается только первые три-четыре года сожительства.

«Дальше процесс становится обратным. Чем выше качество отношений, тем хуже становится секс. При высоком качестве отношений в совместной жизни срабатывают определенные подсознательные комплексы. Жена на уровне подсознания превращается в друга, сестру, мать, и сексуальная активность падает», — разъяснил сексолог.

«Сексуальная скука» в супружестве, как это называют сексологи, является большой проблемой человеческих отношений. По словам Полеева, ей посвящено больше книг, чем Второй мировой войне. Иногда «супружеская скука» перерастает в «супружескую пустыню», отметил сексолог. Также используется термин «сексуальная выжженная земля».

«Это когда у людей при хороших отношениях, когда они ребенка воспитывают, ни разу не поругались, любят друг друга, помогают всячески друг другу, но секс у них два раза в год — перед Новым годом и на 8 марта. Или в день рождения и на 8 марта», — объяснил Полеев.

Сексолог отметил, что «сексуальная выжженная земля» является изначально мужской проблемой, которая затем становится общей.

Сексолог не поверил в распущенность сельских девушек «Дело в том, что интимные отношения все-таки предполагают некую дистанцию между мужчиной и женщиной, загадочность, таинственность, новизну, со стороны мужчины. Это вообще мужская проблема, а не женская, но становится общей. Когда у тебя жена на уровне подсознания товарищ по работе, по партийной борьбе, по футбольной команде, секс от этого очень страдает», — подытожил Полеев.

Однако, из опыта работы с супружескими парами, сексолог заключил, что эта проблема не является критичной для брака.

«Примерно, 25% работы сексолога — это как раз работа с такими парами с «супружеской скукой». Я вас уверяю, что в плане эмоциональном, в плане отношений, это самые лучшие пары», — отметил Полеев.

Отметим, что американские сексологи объяснили связь качества брачных отношений с уборкой моральным состоянием женщины, которая слишком устает для исполнения своих супружеских обязанностей, если все обязанности по поддержанию порядка в доме выполняет тоже она. По статитстическим данным, 57% американских женщин работают 8 часов в день и выполняют дополнительные домашние обязанности в одиночку. По оценкам исследователей, на полноценную сексуальную жизнь у таких женщин сил, как правило, не остается.