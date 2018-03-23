От физика до баскетболиста
Первым супругом Ирины Богушевской стал музыкант Алексей Кортнев. Как вспоминает певица, влюбленные были молоды и глупы, потому превратили отношения в профессиональное соревнование — Ирина «проиграла», когда родила сына Артемия и отодвинула карьеру на второй план. Когда мальчику исполнилось четыре, Богушевская и Кортнев решили расстаться. 12 лет певица прожила в гражданском браке с журналистом Леонидом Головановым, но и этот союз разрушился. Ирина уже решила, что ей не суждено создать нормальную семью, с головой ушла в карьеру и от одиночества завела кошку — как в ее жизни появился биолог, анималист и издатель Александр Аболиц. После долгих сомнений артистка вышла замуж и обрела счастье, опору и поддержку. «Я вижу своей задачей просто помогать, облегчать жизнь и быт Ирине, решать рутинные вопросы, чтобы она могла активнее самореализоваться», — говорит о возлюбленной Александр.
Юрий Стоянов оставил первую жену Ольгу и двоих сыновей, полюбив другую — сохранить добрые отношения экс-супругам не удалось. По словам близких, Николай и Алексей также не общались с отцом, видя обиду матери. Позднее Ольга вышла замуж за профессора физики Максима Хлопова — фамилию и отчество мужчины взяли наследники Стоянова, вычеркнув знаменитого артиста из своей биографии.
Анна Панасенко и Борис Грачевский сыграли свадьбу в мае 2010 года. За следующие четыре года супруги успели родить дочь Василису, вместе сняться в эпизоде «Ералаша» и со скандалом развестись. Долго в одиночестве Анна не оставалась: летом 2016-го года женщина вышла замуж за баскетболиста Артема Кузякина. Свадьба прошла на территории ювелирного завода, а в ходе церемонии жених и невеста обменялись необычными клятвами: Кузякин пообещал всегда оберегать любимую, а Пансенко — содержать футболки спутника в чистоте.
Осенью прошлого года, к большому удивлению поклонников, расстались телеведущая Анфиса Чехова и актер Гурам Баблишвили: оказывается, пара лишь поддерживала видимость брака, разлад в семье произошел более года назад. Экс-супруги продолжают общаться ради общего сына, но личная жизнь теперь у каждого своя — и у Анфисы, по всей видимости, в этой сфере назревают перемены. Как сообщает «Комсомольска правда», женщина увлеклась йогой, а вместе с практиками и инструктором Андреем — молодой человек младше Чеховой на 12 лет. Тренер и телеведущая вместе провели Новый год, но комментировать происходящее между ними не торопятся.
Анфиса Чехова и инструктор по йоге Андрей. Фото: социальные сети, источник — kp.ru
Около кино
Летом 2017 года Елизавета Круцко в третий раз стала мамой. Первого ребенка женщина родила в браке с Маратом Башаровым — супруги развелись в 2009 году, но сохранили приятельские отношения. Более того — Елизавета по-прежнему занимает должность директора актера и даже познакомила своего бывшего с нынешним супругом. Новым избранником и отцом двоих детей Круцко стал человек, близкий к сфере кино, но не публичный — оператор Сергей Шульц.
Свое счастье в лице «незвездных» партнеров находят и голливудские актрисы. Так, Риз Уизерспун дважды увлекалась актерами: сначала ее супругом стал Райан Филипп — мужчина был менее успешен в профессии, что вызывало ссоры, и в конце концов изменил благоверной. Риз ушла от неверного мужа с двумя детьми. Следующим «покорителем» Уизерспун стал Джейк Джилленхол, но роман остался лишь романом, так как актер не хотел брать на себя ответственность за малышей актрисы. Третья попытка устроить личную жизнь оказалась наиболее удачной: почти семь лет голливудская блондинка замужем за руководителем актерского агентства Джимом Тотом. «Это очень здорово — быть с кем-то, кто понимает мою карьеру», — делилась Риз.
За плечами Джессики Альбы — один неудачный брак с коллегой, актером Майклом Уэтерли. После вполне мирного развода в 2003 году Джессика сосредоточилась на карьере, которая довольно быстро пошла вверх — теперь имя Альбы в долгих разъяснениях и представлениях не нуждается. Тем большее удивление публики вызвал роман звезды с простым парнем Кэшем Уорреном — на момент знакомства он работал ассистентом режиссера, выполняя мелкие поручения и заказывая пиццу для съемочной группы. Теперь Уоррен занимает должность кинопродюсера, но знаменитость в их паре по-прежнему одна — что вполне устраивает супругов.
Джессика Альба с мужем и старшими детьми. Фото: Globallok
К деньгам!
Сложности в семье Константина Меладзе и его экс-супруги Яны Сумм начались еще до того, как в жизни продюсера появилась Вера Брежнева. «После свадьбы у Кости появились стабильная работа, гастроли, денег стало больше. Для мужчины это крайне важно. Но потом приоритеты изменились, появились вещи важнее, чем дом и семья. Константин много работал, а я терпеливо ждала. Но гастролей становилось все больше и больше. Уехал на неделю, вернулся через полгода». Финал этой истории хорошо известен: развод и две свадьбы. Меладзе взял в жены подопечную певицу, а Яна встретила человека, которого вновь полюбила — предприниматель Олег стал не только надежным супругом, но и нежным отцом для детей Сумм и Меладзе.
Рухнувший союз Светланы Ходченковой и Владимира Яглыча называли неравным браком: мол, жена куда успешнее мужа, потому в семье и возникают конфликты. Яглыч же объяснял разлад по-иному: «Два актера в одной семье — это катастрофа! Актеры могут влюбляться по пять раз на дню и в принципе находить себе оправдание». После развода Ходченкова не стала связывать свою жизнь с артистом — несколько лет назад актриса почти вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина, но помолвка была расторгнута. И вот одна из самых красивых блондинок кинематографа снова «почти замужем» и снова за Петришиным — говорят, мужчина смог вернуть расположение бывшей возлюбленной.
Светлана Ходченкова и Георгий Петришин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН, «КП»
Что говорят сами мужчины?
Артисты — о том, каково жить в браке со знаменитым мужчиной
Алексей Чадов — о браке двух актеров: «Каждый зациклен на себе, занимается собой, своей карьерой. Здесь полноценную семью создать очень сложно. Масса примеров, где актеры живут вместе максимум десять лет. Я думаю, это связано с эгоизмом».
Дима Билан: «Из-за работы мне часто приходится думать о себе. Ведь люди артистического склада сидят внутри себя, смотрят вглубь себя. Артисты — это и есть та самая машина, которая беспрерывно работает, каждый из них беспрерывно анализирует себя. Мир как будто бы недолюбливает нас, как кажется нам. Мало кто сможет жить с таким человеком».
Алексей Воробьев: «Чтобы жить с артистом, который все время находится в разъездах, снимается в кино с красивыми партнершами, все время находится где-то в окружении красивых женщин, нужно обладать поистине собачьей преданностью и терпением».
Шарль Азнавур: «Нет ничего сложнее в жизни, чем жить с артистом. В данном случае женщина не должна быть очень ревнивой, причем во всех смыслах. Артисту нужно встретить идеальную супругу, которая будет понимать, что ее муж очень знаменит и известен…»
Денис Клявер: «К сожалению, обычный человек не сможет жить с артистом. Это очень редкий случай… Надо уметь понимать артиста, его трудности на гастролях».
Виктор Рыбин: «Я вам могу сказать так: жить с артистом — мука, а жить с артисткой — ещё сложнее. Поверьте мне!»