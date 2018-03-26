Снова в черном. Анджелина Джоли с сыном в зоомагазине 

Пока весь мир обсуждает возможное воссоединение Дженнифер Энистон (49) и Брэда Питта (54) (на днях вышла обложка журнала Star, на которой бывшие супруги целуются прямо на улице), Анджелина Джоли (42) выглядит вполне счастливой и проводит время с детьми.
все слайды
Папарацци заметили актрису с 9-летним сыном Ноксом в Лос-Анджелесе, они заходили в зоомагазин. Для прогулки звезда выбрала полностью черный наряд — прямые брюки, пальто-халат и, конечно, большие очки.
все слайды
А ты веришь в то, что Питт вернулся к Джен?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/snova-v-chernom-andzhelina-dzholi-s-synom-v-zoomagazine/