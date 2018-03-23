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Снова вместе спустя столько лет! Разведенных Энистон и Питта застукали целующимися на свидании
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Снова вместе спустя столько лет! Разведенных Энистон и Питта застукали целующимися на свидании 

WMJ.ru 24 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Похоже, в Голливуде образовалась новая пара, о воссоединении которой мечтали многие. На днях папарацци застукали целующихся Брэда Питта и Дженннифер Энистон во время их свидания. И хоть пока нет информации о том, была ли встреча романтической или дружеской, источники утверждают: Джен и Брэд снова вместе. И случилось воссоеднинение благодаря Джорджу Клуни. Сообщается, что когда он узнал о размолвке Энистон с ее супругом Джастином Теру, Клуни устроил ей с Питтом тайное свидание. Первая встреча состоялась третьего марта, а вот свежий снимок, размещенный на обложке издания Star, сделан буквально несколько часов назад.
Напомним, Питт и Энистон были женаты с 2000 по 2005 года. После этого Брэд женился на Анджелине Джоли, с которой они воспитывают шестерых детей, а Дженнифер вышла замуж за Джастина Теру.
Будем следить за этой парой. А ты бы хотела, чтобы Джен и Брэд снова были вместе?
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Фото:Global Look Press
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