Джастин Бибер хочет вернуть Селену Гомес 

Несколько дней назад Джастин Бибер развлекался в компании модели Баскин Чемпион, а Селена Гомес наслаждалась отдыхом с подругами в Сиднее. По многочисленным слухам, Джастин и Селена взяли тайм-аут, чтобы разобраться в себе и в своих непростых отношениях. Американское издание «Е!» уверяют, что инициатором разрыва стала Селена, которая сейчас не готова уделять много времени Биберу из-за своей болезни. Джастин решил не унывать и сосредоточился на работе и близких. «Сделать паузу в отношениях не было его выбором, он не хотел этого. Сейчас он тратит время на то, чтобы сосредоточиться на самом себе. Он работает каждый день, часто посещает церковь и вечеринки своих друзей». При этом парень уверен, что добьется Гомес еще раз, и все у них будет прекрасно. У Селены Гомес был непростой год, и ей нужно сделать перерыв в отношениях. Сейчас она проходит курс терапии и хочет всерьез заняться своим здоровьем и уделять как можно больше времени близким. «У неё нет времени и энергии, чтобы постоянно находиться рядом с Джастином. Но когда они вместе, она полностью посвящает себя ему. Она очень заботится о нём, но не может постоянно находиться с ним», — говорит источник. Добавим, что отношения Бибера с Баскин дружеские, он познакомился с ней на вечеринке у друзей и не рассчитывает на близость. Также певец устал постоянно оправдываться за каждое свое слово в присутствии других девушками. У него в голове только Селена, и он хочет быть только с ней.