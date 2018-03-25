Дело не в размере: американка с пышными формами замужем за фитнес-тренером

Когда 29-летняя Дженна Катчер из Америки 11 лет назад выходила замуж за фитнес-тренера Дрю, то она и представить себе не могла, что в будущем должна будет оправдываться за это. Однако именно это она периодически и делает в своем микроблоге.

На своей страничке в Инстаграме Дженна опубликовывает счастливые фотографии своей семьи. Но среди ее подписчиков есть и такие, которые считают, что она не заслуживает такого красивого подтянутого мужа. Ведь сама девушка имеет очень пышные формы.

Супруг Дженны ежедневно занимается спортом и имеет накачанный пресс, ведь он работает в тренажерном зале. А девушка пишет, что совсем не любит физические упражнения, но обожает вкусно поесть. Раньше Дженна сильно переживала по этому поводу, носила свободную одежду и скрывала свое тело от посторонних взглядов. Потом она всерьез взялась за свою самооценку, завела страничку, где регулярно показывает всем, что и девушки 52-го размера очень даже красивы.

У Дженны много поклонников, которые благодарят ее за вдохновением и замечательный пример. А на критику девушка недавно достаточно эмоционально ответила. По ее словам, счастья и любви заслуживают не только девушки с модельной внешностью. Ведь ее муж любит все килограммы своей жены и каждый изгиб ее тела. «Я больше, чем мое тело, и мой муж тоже. Настоящая любовь не смотрит на размеры», — написала Дженна.

Фолловеры поддержали девушку и написали много хороших слов: «Дженна, я заглядываю к тебе на страничку каждый день и заряжаюсь от тебя положительной энергией» «Ты прекрасна и снаружи, и внутри. И твоему мужу повезло с такой женщиной» «Женщина не должна посвящать свою жизнь постоянным приукрашиванием себя. Превыше всего — естественность» «Все твои килограммы — прекрасны» «Спасибо за твои фотографии и посты. Я беру с тебя пример» «Не надо обращать внимания на тех, кто завидует твоей семье».