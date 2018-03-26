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Девушку с пышными формами затравили за «слишком красивого» бойфренда
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Девушку с пышными формами затравили за «слишком красивого» бойфренда 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
Не так давно блогерша Дженна Катчер стала жертвой хейтеров. В социальных сетях ей стали все чаще приходить сообщения о том, как же такая «пышна особа» смогла заполучить накаченного и красивого бойфренда. Впрочем, вопреки ожиданиям язвительных комментаторов, девушка стойко выстояла и смогла превратить всю ненависть хейтеров в рецепт вдохновения.
Героиня истории занимается фотографией и ведет свой блог, в то время как ее супруг Дрю долгое время работает фитнес-тренером Пара вместе уже более 10 лет, а совместные снимки и истории говорят о том, что они действительно любят друг друга. Однако некоторым не дано понять, насколько любовь может быть важнее внешних параметров. Такие люди любят реагировать на отношения подобных пар негативно. Из-за этого Дженна решила создать пост о том, как мешает людям неуверенность в себе. "В один момент мне пришло сообщение: «Я не могу понять, как ты смогла соблазнить такого симпатяжку-парня, имея подобное тело?». Это меня просто шокировало. Моя неуверенность с этого и начиналась, ведь мой муж красивый и с прекрасным телом. В то время, когда я полная и, возможно, недостойна своего супруга. "
"Но вам следует понять: этот накаченный парень обожает каждый сантиметр моего тела. В течение 10 лет он повторяет мне, как я прекрасна, даже когда я уверена в обратном. Этот мужчина доказывает мне свою любовь не словом, а поступками. И возможно это выглядит ужасно, что моя пятая точка больше вашей «нормы», а руки выглядят нелепо из-за отложений жира на них. Но этот человек доказал, что любит меня, а не мое тело. "​Это сообщение от Джены стало огромной порцией мотивации для ее десятков тысяч подписчиков, которые страдали от проблем с самоуверенностью. Но блогерша доказала: любовь и чувства безразмерны.
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