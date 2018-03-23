Полной девушке заявили, что она не заслуживает своего красавчика мужа

В интернете постоянно кого-то высмеивают и провоцируют, а то и напрямую оскорбляют. Так, блогер Дженна Катчер (Jenna Kutcher) подверглась атаке интернет-троллей, а всё потому, что девушка обладает пышными формами, а её муж — брутальный фитнес-тренер с шестью кубиками на прессе. «Как тебе удалось захомутать такого горячего парня?!», — вдруг стали спрашивать у Дженны в личных сообщениях. Девушка даже засомневалась в собственной привлекательности, но в конце концов смогла взять себя в руки и дать ответчикам достойный ответ, который вдохновил многих людей.

Это Дженна Катчер, фотограф, Инстаграм-блогер и специалист по онлайн-маркетингу А это её муж по имени Дрю, тренер по фитнесу. Они вместе уже 11 лет Супруги очень любят друг друга и часто выкладывают в интернет совместные фотографии Однако далеко не всех умиляют отношения этой влюблённой пары «Мне стали писать в личку какие-то люди, что не понимают, как мне с моей внешностью удалось заполучить такого классного парня, как мой муж. Я была просто в шоке», — рассказала Дженна. «Я даже почувствовала неуверенность в себе, в своём теле. Я подумала о том, что замужем за мистером совершенство, а сама при этом совсем не худая. Мне даже пришла в голову мысль о том, что я его не заслуживаю просто потому, что я полная, а он мистер „Шесть кубиков пресса“». «Но потом я вспомнила, что этот человек полюбил каждый изгиб моего тела, каждую ямочку, каждый мой килограмм и прыщик. И вот уже больше 10 лет каждый день напоминает мне, что я прекрасна! Даже в моменты неуверенности, когда мой внутренний голос уверяет меня в обратном, даже когда я не принимала душ несколько дней, он всё равно любит меня» «Да, мои бёдра трутся друг о друга, у меня пухлые руки и большая задница, но мой муж полюбил меня такой, какая я есть. Я выбрала мужчину, который принимает меня со всеми недостатками и более того — таковыми их не считает». «Я — это не только моё тело и внешность, это ещё и моя душа, и внутренний мир. Настоящей любви наплевать на размер». Также Дженна написала, что считает себя красивой, здоровой и успешной женщиной, и очень счастлива со своим прекрасным мужем, тренером по фитнесу. Сообщение Дженны вдохновило сотни людей по всему миру. «Пусть ваш муж красавчик с шестью кубиками пресса, но дело ведь не только в этом. Ваша искренность, ваше принятие себя, ваша любовь к телу, в котором вы живёте, вдохновляют. Так держать! А в розовом саду всегда будут шипы», — написал один из комментаторов. «То же самое, девочка! То же самое! Спасибо, что напомнила нам всем, что мужчины любят нас за нас самих. А не за наши тела. Я напоминаю себе об этом, когда чувствую, что кого-то не достойна», — написала Дженне другая девушка. А некоторые пользователи посчитали, что это наоборот Дрю повезло встретить такую прекрасную и искреннюю девушку, как Дженна. Счастливая Дженна пожелала всем женщинам любви и стойкости: «Пусть ни один тролль в мире не сможет убить вашу уверенность в себе. Будьте счастливы и любимы!»