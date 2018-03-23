5 научных фактов о случайном сексе

Даже немного жаль, что представления о том, что сексом можно заниматься только после свадьбы, ушли в прошлое. Теперь совершенно не ясно, какую дистанцию соблюдать для приличия. Одного свидания хватит? Или нужна неделя? Виртуального общения достаточно, или в зачет идут только личные встречи? Как быть, если «сорвалась», и случайный секс все же произошел? Сколько времени должно пройти от знакомства до первого секса — в корне неверный вопрос. Важно, чего хочешь ты и как отнесешься к возможной интрижке. Вот что тебе нужно знать, прежде чем пускаться во все тяжкие.

1. Тот, кто инициирует секс, меньше сожалеет о нем

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Стереотипные и в высшей степени сексистские убеждения подразумевают, что мужчинам все равно где, с кем и когда спать, они всегда готовы инициировать секс, а женщины лишь поддаются их тлетворному влиянию. С моральной точки зрения в сексе, как и в ссоре — неважно, кто начал, ответственность за нанесенные обиды лежит на обоих партнерах. Если обратиться к науке, то есть способ снизить степень раскаяния после легкомысленной связи. Женщины, которые инициируют секс, с меньшей вероятностью сожалеют о встрече.

По данным исследования, проведенного Норвежским университетом науки и технологий и Техасским университетом, чтобы человек не испытывал отвращения после случайного секса важны две вещи: уровень сексуального удовлетворения и собственная инициатива. Логика в том, что если ты делаешь первые шаги, то, вероятнее всего, уверена в своем выборе и менее расположена критиковать его впоследствии. «Этого я и хотела», — подумаешь ты и успокоишься. Хотя, конечно, не стоит упускать из виду, что качество секса немало влияет на то, как вы потом отнесетесь к этой шалости.

2. Случайный секс может сделать тебя уверенней

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Но это не точно. Случайный секс не может быть объективно хорошим или плохим для твоей психики. Способ реагирования на такую связь во многом зависит от твоей «социосексуальной ориентации». Тем, у кого она ограничена, сложно перейти к телу без эмоциональной близости. О крайней степени такой закрытости — демисексуальности — мы уже рассказывали в одном из материалов.

Людям с неограниченной социосексуальной ориентацией гораздо комфортней заниматься сексом без любви, приверженности и эмоциональной близости. И, кстати, теперь ты знаешь, что правильно говорить не «шлюха», а «девушка с неограниченной социосексуальной ориентацией».

Чтобы понять, как случайный секс влияет на людей с разной социосексуальной ориентацией, ученые на протяжении девяти месяцев наблюдали за 371 студентом. Выяснилось, что раскрепощенным ребятам незапланированные интимные приключения повышали самооценку, само собой и уровень тревоги после таких связей был низким.

Более избирательные в социальных контактах люди не испытывали такого положительного воздействия от случайного секса.

Казалось бы, ничего удивительного это исследование не открывает, но из него все же можно извлечь несколько полезных выводов. Прежде чем решиться на случайный секс, важно знать свои пределы и социосексуальную ориентацию. А при навешивании ярлыков и раздаче моральных оценок стоит помнить, что все мы разные, никто не Вуди Аллен.

3. Женщинам сложнее получить оргазм в случайном сексе

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Что уж там, женщинам в принципе сложнее получить оргазм. Если речь идет о сексе с малознакомым мужчиной, то этот оргазм точно не будет лучшим в жизни. Даже когда твоя социосексуальная ориентация не знает границ.

Согласно данным, представленным Международной академией сексуальных исследований в 2013 году, женщины в два раза реже достигают оргазма в случайном сексе, чем в отношениях. Здесь все дело в отсутствии общения и прочного эмоционального контакта между партнерами, а не в том, что малознакомый мужчина менее старателен.

4. У мужчин и женщин разные причины сожалеть о случайном сексе

heroine.ru

Довольно часто случайный секс заканчивается сожалением о содеянном и отвращением к себе. Как установлено в одном исследовании, мужчины и женщины после легкомысленной связи жалеют о разном. Канадские ученые провели опрос, в результате которого выяснилось, что мужские сожаления сосредоточены на проблемах с привлекательностью партнерши, тогда как женщины склонны испытывать муки совести и винить себя. Всему причиной являются сексистские общественные стереотипы, согласно которым полигамный мужчина — самец, а такая же девушка заслуживает лишь слова, которое я рекомендовала бы заменить «неограниченной социосексуальной ориентацией».

5. Мотивы случайного секса влияют на наслаждение от него

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В дополнение к социосексуальной ориентации на твою удовлетворенность случайным сексом влияют причины, по которым ты вступаешь в такую связь.

Исследование, опубликованное в журнале Archives of Sexual Behavior в 2015 году, выявило два типа поведения в случайных связях: автономный и неавтономный. В первом случае человек решается на интрижку из-за желания поэкспериментировать или по искреннему влечению к человеку. Второй случай — это банальный секс по пьяни или попытка отомстить бывшему. Неудивительно, что те, чьи мотивации были неавтономными, испытывали психологические проблемы после секса.

Все эти исследования ведут к одному выводу: важно потратить время на выяснение своих эмоциональных или физиологических потребностей, прежде чем решаться на секс на первом свидании или без свидания вовсе. Какой бы случайной ни была эта связь, в твоей власти к ней подготовиться.