Крис Эванс и Дженни Слейт снова расстались 

Крис Эванс, который вновь и вновь готов давать шанс отношениям, расстался с Дженни Слейт уже во второй раз. 36-летний Эванс и 35-летняя Слейт познакомились и стали встречаться во время съемок картины «Одаренная» в 2016 году. Тогда «Капитана Америку» не смущало, что у актрисы есть законный супруг, которого она, впрочем, бросила ради романа с Эвансом. Через год отношений Крис и Дженни приняли решение расстаться, но уже в ноябре 2017 вновь дали шанс своим чувствам. Крис даже познакомил актрису со своими родственниками и друзьями, что свидетельствовало о его серьезных намерениях, но что-то снова пошло не так, и пара вновь рассталась. Актер подтвердил это в интервью The New York Times. Это уже не первая попытка Эванса возобновлять отношения в 2007 он встречался с актрисой Минкой Келли, с которой вновь сошелся в 2012 году, однако вскоре опять остался один.
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