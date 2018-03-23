Бывшая жена Гуфа: Его роман с Кети — последнее, что меня может задеть!

Телеведущая, а с недавних пор еще и артистка Айза Анохина не раз поливала грязью своего бывшего мужа — рэпера Гуфа, с которым она развелась в 2013 году. Как раньше рассказывала девушка, когда Алексей Долматов (он же Гуф) оставил ее с 3-летним сыном Сэмом на руках, нужда настолько ее одолела, что ей просто негде было жить. Сейчас же у Айзы все хорошо — она снова вышла замуж и родила второго сына — Элвиса.

— Моя рэп-карьера продвигается просто отлично, — делится 33-летняя Айза Анохина. — Недавно я сняла клип, съемки длились семь дней. В середине апреля выйдет новый альбом. Все треки я пишу сама. Многие говорят, что женщинам не место в рэпе, но я думаю, что эти люди скоро привыкнут. Раньше у слабого пола вообще не было никаких прав, а сейчас есть женщины — президенты и космонавты. Возможно, скоро я даже поучаствую в рэп-баттле (состязание исполнителей. — Авт.), но кто будет моим соперником, я пока не скажу, и имя его состоит не из трех букв, как некоторые подумали.

Действительно, многие ждут публичного состязания Гуфа и Айзы, ведь уже были некоторые намеки на это. В интернете Алексей Долматов нелестно отозвался о теперешнем муже своей бывшей супруги — серфере Дмитрии Анохине . Айза же в свою очередь в одной из своих композиций, которую многие восприняли как ответ Гуфу, высказала мнение, что карьера бывшего мужа уже затухает. Также Анохина дала понять, что из-за выпадов в сторону ее новой семьи она может запретить Алексею общаться с их сыном Сэмом. Мальчику сейчас уже семь лет. Однако в интервью нашим корреспондентам она сказала, что пока этого не сделала.

Рэпер Гуф // Стоп-кадр YouTube

— С папой Сэм видится по интернету, но Алексей обещает как-нибудь прилететь, — продолжает девушка. — Так получается, родители разводятся, иногда приходится чем-то жертвовать.

А лететь Гуфу придется аж на Бали. Именно там сейчас находится его ребенок. Сама Айза тоже много времени проводит в Индонезии, но недавно прибыла в Москву по делам.

— Почему я прилетела без детей — это моя больная тема, — жалуется Айза. — Просто в Москве еще слишком холодно, да и домой я прихожу ночью, дети бы все равно уже спали в это время. Полностью на Бали я еще не переехала, пока живу на две страны. Сэм очень много занимается в английской школе, помимо этого, он учит китайский и индонезийский. Сильно увлекается боксом, у него по 6 тренировок в неделю, ему очень нравится. Несмотря на то, что мой муж — серфер, я сама на серфе не катаюсь, потому что, когда я захожу в океан, мои дети орут, как не в себе, но перед вылетом я все-таки покаталась, мышцы все до сих пор болят.

Судя по всему, Айза — счастливая женщина, и несмотря на то, что с бывшим мужем Гуфом у нее время от времени происходили перепалки, она ему желает такого же семейного счастья и гармонии, тем более что все твердят о его новом романе с певицей Кети Топурией.

— Если у него все будет хорошо, я буду только рада, — без злорадства произносит Анохина. — Я не знакома с Кети, поэтому не мне давать оценку их паре. И кстати, слухи об их романе — последнее, что меня сейчас может задеть!