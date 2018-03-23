Ограничения: вещи, которые женщина не должна позволять мужчине в постели

Партнеры должны полностью доверять друг другу, в том числе в интимной сфере, рассказывая о желаниях и потребностях. Однако все же стоит иметь определенные табу, поскольку уважающая себя взрослая женщина не должна позволять мужчине некоторые вещи в постели. Эгоизм Некоторые мужчины в постели зациклены только на собственном удовольствии, не учитывая потребностей второй половины. Как правило, девушкам сложнее достичь оргазма, и совсем не норма, когда мужчина «забивает» на взаимность в интиме. То же касается и, к примеру, орального секса, когда взамен на удовлетворение таким образом парень отказывается делать то же для избранницы. Контрацепция Все уловки парней вроде «в презервативе не то», «ты мне доверяешь?» или «я успею вытащить» не должны служить достаточным аргументом для незащищенного секса. Следует понимать, насколько важна «защита» в интимной сфере, а давление мужчины говорит лишь о его некомпетентности в данном вопросе.

Фантазии Делиться своими интимными желаниями — нормально, и даже необходимо. Однако если мужчина после того, как вы рассказали ему о своих, называет их нездоровыми или высмеивает, не стоит терпеть подобного. Это касается тех, кто состоит в постоянных отношениях. Понятно, что не следует пробовать в постели то, что вам не по душе, но отказ точно не должен вызывать у второй половины ощущения ненормальности и ущербности.

Тело Критиковать тело второй половины — не лучшая идея, даже если у вас есть лишний вес, прыщи или растяжки. Партнер не должен добавлять вам комплексов или заставлять чувствовать себя неловко, ведь приятно, когда вас принимаю таким, как вы есть. Это не значит, что женщине не стоит следить за собой, но это должно быть ее желание, а не навязанное партером давление. Анатомия Многие мужчины даже не думают во время секса с женщиной учитывать особенности ее анатомии. К примеру, они не разбираются, где касаться, чтобы было приятно, и как это делать. Поразительно, ведь сейчас эта информация легко доступна в интернете. В крайнем случае, парень не должен бояться спрашивать, как партнерше приятно, а не рваться напролом в надежде, что и так сойдет. Пожелания Поскольку устроены мужчины и женщины по-разному, иногда приходится постараться, чтобы секс был приятным для обоих. Поэтому стоит направлять партнера, объяснять ему, где и как вам приятно, но при этом чтобы такое общение не выглядело как критика. Недопустимо, если мужчина даже после ваших слов и призывов продолжает делать то, что вам неприятно, заботясь только о своих потребностях, поскольку в таком случае это просто игра в одни ворота. Принуждение Сюда можно включить давление мужчины, желающего получить секс, в том числе шантаж, попытки вызвать жалость или чувство вины. Иногда бывает, что не хочется, а когда близость приносит удовольствие только одному партнеру, для второго это становится «работой» или «рутиной».