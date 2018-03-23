Ещё
Брэд Питт и Дженнифер Энистон провели ночь вместе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Брэд Питт и Дженнифер Энистон провели ночь вместе 

Popcake.tv 36 минут назад
Фото: Popcake.tv
Уже давно ходят слухи о том, что Брэд Питт (Brad) все еще питает чувства к своей бывшей жене Дженнифер Энистон (Jennifer). Теперь же анонимные источники подтверждают, что парочка тайно встречается по ночам, а устраивает эти ночные рандеву не кто иной, как Джордж Клуни (George), давний друг актеров. Звездную сваху заказывали?
После того, как Дженнифер развелась со своим мужем, Клуни не раз намекал Питту, что ему стоит воссоединиться с любимой. Он даже организовал им свидание на пре-пати церемонии «Оскар», а затем «по старой дружбе» подбросил их до апартаментов Энистон. Что же случилось той ночью? Источники, близкие Дженнифер, сообщают, что «они вспоминали прошлое и много смеялись. Она очень счастлива». Тем не менее, представители Клуни отрицают его участие во всей этой истории и называют источник ложным. Дженнифер и Брэд пока никак не комментируют ситуацию.
Popcake.tv: последние новости
Анджелина Джоли выходит замуж за миллиардера Папарацци застали Сэма Смита в страстном поцелуе с возлюбленным Дженнифер Лоуренс проверяет бойфрендов на венерические заболевания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ: Питт и Энистон снова вместе21
Грудь Волочковой назвали «убийственной»46
5 научных фактов о случайном сексе
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел141
Новый эталон красоты: темнокожие модель2
Видео
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение