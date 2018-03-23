Брэд Питт и Дженнифер Энистон провели ночь вместе

Уже давно ходят слухи о том, что Брэд Питт (Brad) все еще питает чувства к своей бывшей жене Дженнифер Энистон (Jennifer). Теперь же анонимные источники подтверждают, что парочка тайно встречается по ночам, а устраивает эти ночные рандеву не кто иной, как Джордж Клуни (George), давний друг актеров. Звездную сваху заказывали?

После того, как Дженнифер развелась со своим мужем, Клуни не раз намекал Питту, что ему стоит воссоединиться с любимой. Он даже организовал им свидание на пре-пати церемонии «Оскар», а затем «по старой дружбе» подбросил их до апартаментов Энистон. Что же случилось той ночью? Источники, близкие Дженнифер, сообщают, что «они вспоминали прошлое и много смеялись. Она очень счастлива». Тем не менее, представители Клуни отрицают его участие во всей этой истории и называют источник ложным. Дженнифер и Брэд пока никак не комментируют ситуацию.