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Они-то знают! 5 действенных рекомендаций для хорошего секса в долгих отношениях
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Они-то знают! 5 действенных рекомендаций для хорошего секса в долгих отношениях 

Карельские вести 26 минут назад
Фото: Карельские вести
Желать того, чтобы секс всегда оставался частым и страстным, — нормально. Но обычно со временем он становится реже, и это тоже нормально. И самое приятное: все можно вернуть! Женщины в долгих отношениях поделились своим позитивным опытом.
1. Не превращайте его в рутину
«Мы женаты семь лет. Мне не нравится идея, что секс всегда должен быть страстным и радостным, но и делать из него обязанность не нужно. Мы часто пробуем новое, и в этом залог нашего успеха», — Вера, 30 лет.
2. Фантазируйте
«Общайтесь, будьте открыты, выходите из зоны комфорта ради экспериментов. Конечно, если доверяете друг другу!» — Марина, 29 лет.
3. Пусть он будет спонтанным
«Иногда я надеваю эротичное белье и буквально нападаю на него. Мы никогда не планируем секс, зато очень любим быть близко друг к другу. В жизни бывало всякое, и теперь мы буквально не можем насмотреться друг на друга», — Яна, 34 года.
4. Говорите о сексе
«С самого начала мы договорились не замалчивать проблемы, поэтому секс обсуждали много и часто. Но с ним и нет проблем: мы постоянно пробуем новое, что-то придумываем… Дети, конечно, иногда мешают планам, но мы поставили сексу высокий приоритет и никогда о нем не забываем», — Карина, 30 лет.
5. Не гонитесь за оргазмом
«Секс — приятное развлечение, но важно думать не только о конечной цели, но и о самом процессе. Нам нравится быть очень близко, соприкасаться телами, целоваться и обниматься… Если ты хочешь долго прожить с человеком, нужно радоваться каждой минуте, проведенной вместе», — Майя, 34 года.
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