Пэрис Хилтон потеряла кольцо за 2 миллиона долларов

Светская львица рассталась с огромным кольцом во время вечеринки в ночном клубе Майями. Наследница многомиллионного состояния, объявившая о помолвке с актером Крисом Зилка в январе 2018 года, была в растерянности в то время как ее охранники обыскивали заведение в поисках кольца с 20-каратным бриллиантом, подаренного Пэрис женихом во время предложения руки и сердца.

Украшение все же удалось найти в ведерке со льдом за соседним ВИП столиком. Девушка рассказала, что кольцо слетело с ее пальца во время танцев на большой площадке. По этой причине девушка почитала бриллиант утерянным безвозвратно.

По словам очевидцев, жених светской львицы спокойно руководил поисками, в то время как она сама заливалась слезами. Пэрис расплакалась от радости после обнаружения дорогостоящего украшения.