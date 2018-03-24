Пэрис Хилтон потеряла помолвочное кольцо за 2 млн долларов

Кольцо стоимостью два миллиона долларов Хилтон обронила в ночном клубе. На вечеринку светская львица надела кольцо с огромным 20-каратным бриллиантом, которое ей подарил жених Крис Зилк в честь помолвки. Во время танца Пэрис сделала неудачное движение кистью и потеряла украшение. Заметив отсутствие кольца, девушка устроила настоящую истерику. К поискам драгоценности привлекли всех охранников, обслуживающий персонал и самого будущего мужа гламурной блондинки.

В результате кольцо было обнаружено в ведерке со льдом, стоявшем на соседнем столике, сообщает «Мир-24».

Напомним, Пэрис Хилтон получила предложение руки и сердца от 32-летнего актера и манекенщика Криса Зилка во время отдыха в Аспене. Мужчина встал на одно колено прямо на горнолыжном склоне и попросил Пэрис стать его женой. Гламурная блондинка ответила согласием и приняла от жениха заветное кольцо.

«Это счастье — обручиться с любовью всей жизни. Мой лучший друг, моя вторая половинка. Идеальный для меня во всех смыслах. Такой преданный, уступчивый, любящий и добрый. Я самая счастливая девушка в мире! Моя мечта осуществилась! Спасибо, что доказал мне, что сказки все же существуют», — написала Пэрис в своем микроблоге после счастливого события.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Пэрис Хилтон сфотографировали обнаженной. 36-летняя звезда примерила образ сказочного персонажа — русалки, — эдакой сексуальной блондинки. Именно такой она предстала на фотографиях, которые уже распространились по Сети и вызвали волну комментариев среди ее поклонников и недоброжелателей.

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