Сегодня в зарубежных СМИ прошла информация о том, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон решились на возобновление прежних отношений. Брэд Питт и Дженнифер Энистон решили начать все заново. Так ли это?И все были бы рады такому факту, если бы в Интернете не разгорелись нешуточные споры по поводу публикации в таблоиде Star. Как утверждает журнал, пара решила дать себе еще один шанс, и разместила на обложке целующихся Дженнифер и Брэда. Но, следом за публикацией последовали опровержения и обвинения в адрес журнала. Их обвинили в использовании фейковой фотографии, и опровергли все возможные слухи о воссоединении пары. Фотография, которая разлетелась сегодня по Интернету, состоит из двух старых фотографий, как утверждает Gossip Cop: одна со съемок Дженнифер, где она целуется с Джейсоном Бейтманом, а другая, старая фотография Питта и Джоли. Похоже, это действительно так и есть! Чего только не сделаешь, ради популярности и привлечения внимания к изданию. Таблоид также утверждает, что к воссоединению пары приложил якобы руку Джордж Клуни, давний друг Брэда и Джен. Но представители актера отрицают и заявляют, что Клуни не имеет никакого отношения к этим сплетням. Нельзя отрицать, что поклонники пары, только и ждут новостей об их воссоединении, но вряд ли этому помогут ложные новости.