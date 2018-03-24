Индиец привязал жену к дереву и прилюдно избил ее за измену

В индийском городе Буландшахр один из местных жителей решил жестоко наказать свою жену за измену. Мужчина привязал супругу за руки к дереву, после чего 100 раз высек кожаным ремнем. Об этом сообщил портал The Daily Mail.

Экзекуция происходила на глазах у многочисленной толпы. Как сообщает издание, позже, когда женщина потеряла сознание, и ее супруг отвязал ее, среди наблюдателей нашлись те, кто попытался изнасиловать истерзанную женщину. Когда она пришла в себя, злоумышленники приказали ей ничего не сообщать в полицию, после чего скрылись.

Наказать свою жену индиец решил после того, как она сбежала со своим возлюбленным в его дом, сообщила местная полиция. По данным издания, мужчина послал за ней своих друзей с просьбой вернуться и пообещал, что они будут жить, как прежде. Однако, когда женщина вернулась, он решил наказать ее.

В результате женщина оказалась тяжело ранена и подала заявление в полицию на своего супруга. Сообщается, что мужчина был арестован, а пострадавшая направлена на медицинское обследование.

Ранее депутата горсовета Барабинска Новосибирской области обвинили в избиении жены. Мужчина хотел забрать у бывшей супруги кольцо, которое он ей подарил и набросился на женщину с кулаками.