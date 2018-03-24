Оля Серябкина проигнорила Елену Темникову

марта в Олимпийском прошёл грандиозный концерт «Зачем молчать, когда есть голос». На одной площадке собрались все звезды российской музыкальной индустрии. Многие были рады увидеть коллег, а вот некоторые предпочли бы не встречаться в проходах в гримерку.

Елена Темникова перед концертом вышла в прямой эфир на своей страничке в и рассказала о том, что Оля Серябкина не была рада ее увидеть.

«Я радуюсь встрече иду улыбаюсь и тут…я встречаю в свой адрес со стороны Оли просто такое лицо…». Девушка изобразила гримасу, и призналась, что не ожидала такого от бывшей подруги. При чем по словам певицы, другие девушки не так злобно встретили ее.

«Ну вот если ты пишешь посты о том, как скучаешь, любишь, а потом вот так….».

Видимо, Темникова ещё раз сделала вывод о бывших коллегах по группе Серебро. Также в прямом эфире девушка попросила больше не уговаривать ее наладить хороших отношений с Олей.

А вы верите в женскую дружбу?