«Пора девушку найти!»: Тимур Батрутдинов нежно обнимает подушку

Один из самых завидных холостяков страны Тимур Батрутдинов порадовал поклонников пикантными снимками, позируя босиком на кровати. Любопытно, что компанию в этой фотосессии ему составила подушка, которую шоумен обнимал, как будто бы девушку.

Уже довольно давно многочисленные поклонники желают видеть своего кумира, резидента шоу «Comedy Club» Тимура Батрутдинова счастливым в новых отношениях. Самые отчаявшиеся из них даже приписывают ему роман с поп-певицей Ольгой Бузовой, уверяя, что влюбленных видно по глазам. Однако один из самых завидных холостяков продолжает утверждать, что его сердце пока свободно, чем лишь подогревает интерес к своей персоне со стороны почитателей.

Недавняя фотосессия шоумена вновь разбередила раны его поклонниц, которые с новым воодушевлением заговорили о необходимости как можно скорее найти ту самую и перестать коротать ночи в одиночестве. Тимур Батрутдинов порадовал подписчиков черно-белыми снимками из постели, где подругой ему служила белоснежная подушка. Ее брутальный герой нежно обнимал двумя руками, чем и привлек немало внимания со стороны подписчиков, которые всерьез обеспокоились одиночеством своего кумира.

«Тимур, время-то идёт. Правда. Нужно так обнимать свою половинку» «Тимур, надо девушку обнимать, а не подушку!» «У каждого свои приоритеты. Кто-то карьеру строит и подушку обнимает» «Батюшки какие снимки. Пора девушку найти, а не строить отношения с подушкой» «Классная фотка, только подушку пора поменять на девушку» «Тимур! И как долго ты собираешься обнимать подушку? Хотелось бы увидеть в твоих сильных красивых руках достойную девушку» «Ну и кадры. Женись давай! Хватить с подушками обниматься»