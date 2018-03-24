В 2017 году суды Китая урегулировали 1,4 млн дел о разводе

Пекин, 24 марта / Синьхуа / — В 2017 году суды по всему Китаю урегулировали 1,4 дел о разводе, говорится в докладе, обнародованном Верховным народным судом КНР.

Согласно докладу, 65,8 проц. дел были решены в пользу сохранения брака. Данные за 2016 и 2017 гг. показывают, что пик кризиса в отношениях супругов возникает между вторым и седьмым годом брака.

В 91,1 проц. дел развода требовала лишь одна сторона. 77,5 проц. заявлений были поданы по причине плохих отношений между супругами.

В докладе также говорится, что в рамках 14,9 проц. поданных заявлений один из супругов требовал расторжения брака по причине домашнего насилия, при этом в более 91 проц. случаях речь шла о насилии со стороны мужчины в отношении женщины. -0-