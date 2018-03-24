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Дженнифер Энистон сделала первый шаг к примирению с Анджелиной Джоли
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Дженнифер Энистон сделала первый шаг к примирению с Анджелиной Джоли 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Будучи врагами, Энистон рискнула и пригласила её на обед. Только её попытка не увенчалась успехом. Джоли сразу же отказала коллеге, объяснив, что ни перед кем извиняться не будет. — сообщают западные СМИ.
Очень уж резко ответила Джоли, а Джениивер ведь просто хотела решить некоторые проблемы прошлого. Оказывается, всё дело в Питте и их возобновлённых отношениях. Да-да, они снова друзья! По слухам, они даже ужинали, правда, не вдвоём, а в компании Джорджа Клуни. Прямо, как в старые добрые времена.
Поклонники переживают, а не разгорится ли в Голливуде новая война? Но, по данным источника, отношения Энистон сейчас не нужны: «Джен просито веселиться и общаются с людьми, влюбляться она не планирует» — сообщил источник. Более того, в планах Энистон найти себе кого-нибудь помоложе. Вряд ли, Питт подходит под этот критерий.
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