Интернет-пользователи разглядели округлившийся живот у Пэрис Хилтон

Поклонники Пэрис Хилтон с нетерпением ждут, когда она объявит о дате свадьбы со своим возлюбленным 32-летним Крисом Зилкой . А тем временем, самые зоркие из них разглядели беременный живот на ее новом видео.

Накануне наследница многомиллионного состояния, актриса и певица Пэрис Хилтон опубликовала на своей страничке в Инстаграме ролик, в котором поздравляет свою маму с днем рождения. Однако подписчики заподозрили, что у девушки под платьем свободного покроя скрыт беременный живот, о чем и написали в комментариях:

«Вы тоже это видите? Пэрис беременна?» «Наконец это случилось! У нее скоро будет ребенок!» «Живот под платьем! Она не могла столько съесть!» «На других фото живота нет! Не выдумывайте!» «А я думаю, что Пэрис беременна. А другие снимки сделаны раньше» «Несомненно, беременна! Значит, скоро будет свадьба».

Стилю и одежде Пэрис Хилтон пытаются подражать девушки по всему миру. А в Инстаграме на нее подписаны уже 8,5 миллиона человек. Любопытно, что при весе в 52 килограмма и росте 173 сантиметра у Пэрис 43 размер ноги. Богатой девушке приписывали множество звездных романов. Однако все они закончились ничем. И вот в начале этого года Пэрис объявила о том, что помолвлена с Крисом Зилкой, звездой известного сериала «Оставленные». Молодой человек сделал предложение своей возлюбленной во время их отдыха на горнолыжном курорте в Аспене, подарив огромное кольцо. Дата свадьбы пока неизвестна. По словам Пэрис, она сейчас живет, как в сказке. Ведь девушка, наконец, нашла любовь всей своей жизни.

Публикация от Paris Hilton (@parishilton) 21 Мар 2018 в 7:12 PDT А недавно Пэрис Хилтон поделилась секретом счастливых отношений. По ее мнению, для этого надо проводить со своим возлюбленным как можно больше времени вместе.