Ещё
Новый выход: Джо Джонас и Софи Тернер, и у них одинаковый татуировки?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый выход: Джо Джонас и Софи Тернер, и у них одинаковый татуировки? 

Peopletalk 43 минуты назад
Фото: Peopletalk
Джонаса и Тернер давно не видели вместе, и поклонники даже начали беспокоиться, не рассказа талась ли пара. Но вчера возлюбленные гуляли.
Смотри фото здесь.
Кстати, если верить странице их тату-мастера в Instagram, у Софи и Джо теперь почти одинаковый татуировки. Джо фотографию своей сам опубликовал на своей странице, а вот тату Софи выложил мастер @curtmontgomerytattoos и отметил актрису.
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-vyhod-dzho-dzhonas-i-sofi-terner-i-u-nih-odinakovyj-tatuirovki/
Peopletalk: последние новости
Ну как же так, Джастин? Бибер снова тусуется с девушкой, и это не Селена! Упс. Бывшая девушка 50 Cent рассказала о его сексуальных подвигах. И все очень плохо Лиам Пейн прокомментировал слухи о разрыве с Шерил Коул. Они не расстались
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ирина Шейк продолжает толстеть4
5 научных фактов о случайном сексе
СМИ: Питт и Энистон снова вместе28
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел141
Почему появляются белые пятна на ногтях
Видео
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение