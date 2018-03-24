Новый выход: Джо Джонас и Софи Тернер, и у них одинаковый татуировки?

Джонаса и Тернер давно не видели вместе, и поклонники даже начали беспокоиться, не рассказа талась ли пара. Но вчера возлюбленные гуляли.

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Кстати, если верить странице их тату-мастера в Instagram, у Софи и Джо теперь почти одинаковый татуировки. Джо фотографию своей сам опубликовал на своей странице, а вот тату Софи выложил мастер @curtmontgomerytattoos и отметил актрису.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-vyhod-dzho-dzhonas-i-sofi-terner-i-u-nih-odinakovyj-tatuirovki/