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Папарацци застукали Кару Делевинь и Пэрис Джексон за страстными поцелуями
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Папарацци застукали Кару Делевинь и Пэрис Джексон за страстными поцелуями 

WMJ.ru 16 минут назад
Фото: WMJ.ru
Пэрис и Кара негласно подтвердили свой роман. Папарацци засняли пару во время их совместного ужина с общим другом Маколеем Калкиным. Когда девушки выходили на улицу, они решили не скрывать своих чувств и страстно поцеловались, а после во время прощания с друзьями влюбленные не переставали обниматься. Это проявление эмоций красоток и попало в объектив фотографа.
Разумеется, своих отношений девушки до сих пор не комментируют. Напомним, до этого романа Пэрис встречалась с музыкантом Майклом Снодди. А Кара два года назад была в отношениях с певицей St. Vincent (Энни Кларк).
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Фото:Instagram
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