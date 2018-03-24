Папарацци застукали Кару Делевинь и Пэрис Джексон за страстными поцелуями 

Пэрис и Кара негласно подтвердили свой роман. Папарацци засняли пару во время их совместного ужина с общим другом Маколеем Калкиным. Когда девушки выходили на улицу, они решили не скрывать своих чувств и страстно поцеловались, а после во время прощания с друзьями влюбленные не переставали обниматься. Это проявление эмоций красоток и попало в объектив фотографа.
Разумеется, своих отношений девушки до сих пор не комментируют. Напомним, до этого романа Пэрис встречалась с музыкантом Майклом Снодди. А Кара два года назад была в отношениях с певицей St. Vincent (Энни Кларк).
Как тебе эта пара, нравится?
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Фото:Instagram