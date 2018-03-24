Кара Делевинь и Пэрис Джексон поцеловались перед камерой 

Пока одни звездные пары усиленно скрывают свои отношения, другие не могут сдержать чувств. Слухи о том, что Кара Делевинь (Cara) и Пэрис Джексон (Paris Jackson) встречаются, появились еще в-м году, когда девушки вместе выходили из лондонского клуба.
Какое-то время модель и дочь Майкла Джексона старались не разглашать свои отношения, прятались от папарацци под пожарной лестницей и избегали встреч с журналистами. Но похоже, сил скрываться у девушек не осталось. Их бессловесное подтверждение своих отношений расставило все точки над «i». После ужина со своим другом Маколеем Калкиным (Macaulay) девушки поцеловались прямо на улице, несказанно обрадовав карауливших их фотографов.