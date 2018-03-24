Как настроиться на то самое настроение (это мы о сексе): 5 способов

Кроме очевидных, есть ещё как минимум 8 причин почаще заниматься сексом. Но в таких вопросах одних логических доводов мало. Бывает и так, что сексуальное желание есть, но при этом физического возбуждения нет. Это нормально. Людей, которые готовы запрыгнуть в постель в любой момент, на самом деле единицы. Если сексуальное желание так и остаётся желанием, а обычная прелюдия больше не работает, остаётся только экспериментировать и искать что-то новое.

Расслабьтесь

Фото: shutterstock.com Совет кажется очевидным, но это не значит, что он плохой. Часто после продуктивного дня в голове миллион мыслей, от которых почти невозможно избавиться. Сделайте то, что успокоит разум: примите ванну, пусть ваш партнёр сделает вам массаж. Может быть, вам просто нужны пять минут покоя и стакан молока с печеньем. Это тоже неплохой вариант. Главное здесь — успокоить ум и избавиться от тревожных мыслей.

Измените правила

Фото: shutterstock.com Миллионы людей живут в рутине: когда лень придумывать что-то новое, остаётся только повторять одни и те же действия день за днём. С сексом такие вещи не проходят — и через некоторое время привычные манипуляции просто перестают работать.

Попробуйте что-то новое. Сходите на свидание и сделайте вместе то, чего вы никогда не делали раньше. Это может быть еда, которую вы и не думали пробовать, или пара новых поз в постели. Постарайтесь посмотреть на партнёра с другой стороны, исследуйте новые возможности.

Смените локацию

Фото: shutterstock.com Если вам надоела ваша спальня, самое время подумать, где вы всегда хотели заняться сексом, но что-то мешало. Леа Мильхайзер, руководитель программы Female Sexual Medicine в Стэнфордском университете, считает, что смена локации помогает почувствовать возбуждение.

Отели здесь совсем необязательны. На самом деле всё, что находится за пределами кровати, будет считаться за смену локации: гостиная, кабинет, кухня, ванная. Выберите то место, где вам не придёт в голову думать о повседневных делах.

Посмотрите кино

Фото: shutterstock.com Фильмов, которые помогут настроиться на получение сексуального удовольствия, очень много. И порно здесь совсем ни при чём. Включите что-нибудь, где есть сексуальные сцены. Нередко просмотр таких кинолент вызывает желание повторить то, что вы только что увидели на экране. Вспомните любимую классику: «Основной инстинкт», «Последнее танго в Париже» или более современных «Мечтателей».

Пробуйте новые секс-игрушки

Фото: shutterstock.com Сделать секс интересным и разнообразным помогут гаджеты. К счастью, выбор очень большой. Лучшие из них дают возможность получить сексуальное удовольствие не только в одиночестве, но и с партнёром.

Например, клиторальный вибратор устанавливается так, что во время секса и мастурбации обеспечивает бесперебойную стимуляцию клитора. При этом ваши руки и руки вашего партнёра остаются свободными.

Или попробуйте умный вибратор для двоих We-Vibe 4 Plus. Он тоже подходит и для мастурбации, и для секса вдвоём. К тому же к нему прилагается «Книга наслаждений для двоих We-vibe». Здесь вы сможете выбрать позу, которая будет удобной для вас, а вибратор при этом поможет получить ещё больше удовольствия. Статьи по теме Как чувствовать себя комфортно во время секса 7 способов улучшить свой сон, а заодно и сексуальную жизнь 4 упражнения на гибкость и силу, которые улучшат ваш секс Девять асан для волшебного секса

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