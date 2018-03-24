Пэрис Джексон расцеловала подругу на глазах Калкина

Светские обозреватели увлеченно обсуждают новый звездный роман. Предполагается, что у дочери поп-короля Майкла Джексона Пэрис (Paris) нежные отношения с топ-моделью Карой Делевинь (Cara Delevingne). И на днях папарацци удалось добыть «улики».

В начале недели Пэрис опубликовала в соцсетях совместные снимки с Карой в постели. Девушка уточнила, что прекрасно проводит время с подругой за просмотром романтического фильма о любви двух девушек «Кэрол». Поклонники принялись обсуждать возможный роман, но звезды предпочли не комментировать домыслы.

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Публикация от Paris-Michael K. Jackalope (@parisjackson)

19 Мар 2018 в 10:19 PDT На днях же Пэрис и Кара отправились на двойное свидание — компанию девушкам составили крестный отец Джексон, актер Маколей Калкин со своей подругой. Как сообщается, папарацци удалось запечатлеть поцелуй Джексон и Делевинь.

Как напоминают таблоиды, несколько лет назад у Кары был роман с певицей Кларк, выступающей под псевдонимом St.Vincent. Делевинь, поговаривали, была даже готова на брак, но Энни в какой-то момент решила, что они не созданы друг для друга. Модель переживала разрыв весьма болезненно.

С Пэрис Кара встретилась в Лос-Анджелесе, на церемонии MTV Movie Awards в мае прошлого года. Впервые вместе девушки были замечены в клубе Dalston в ноябре. Впрочем, в окружении Джексон уверяют, что между звездами нет серьезных отношений и они всего лишь дурачатся.