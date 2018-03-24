Похищенная девушка 7 лет провела в гробу

Когда Коллин Стэн похитили, ей было всего 20 лет. Девушка была похищена когда пыталась поймать попутную машину на обочине.

Коллин долго ждала машину, которая будет ехать в нужном направлении, пока возле нее не остановилось авто с семейной парой. В салоне были Кэмерон и Дженнис, и, увидев маленького ребенка в машине, девушка решила, что пара заслуживает доверия. Однако уже через некоторое время супруги начали угрожать Стэн ножом, затем Кэмерон связал девушке руки и заткнул рот.

Произошло это в 1977 году и вплоть до 1984 года Коллин Стэн оставалась в заложницах у супругов в их доме в Северной Калифорнии. Ей дали имя Кэрол Смит и на ночь оставляли спать в ящике, похожем на гроб. Этот ящик располагался под кроватью, на которой спали супруги. В течение всего своего заточения девушку пытали и глумились над ней настолько, что она стала морально и физически порабощена.

Летом 1984 году жена Кэмерона не выдержала такой странной жизни и сбежала вместе с пленной. Уже позже она дала показания против своего мужа. За то, что женщина сотрудничала со следствием, она не понесла наказание. Кэмерон был осужден за похищение, кроме того, мужчина попал под статью изнасилования и сексуального домогательства. Впрочем, Хукер пытался оправдаться, утверждая, что Коллин согласилась стать рабыней сама, а любовью они занимались по обоюдному согласию. Тем не менее присяжным не удалось переубедить и мужчину приговорили 104 годам тюремного заключения. ​Сама Коллин утверждает, что те годы молодости, которые должны были стать самыми счастливыми, превратились в самый трагический опыт. История девушки легла в основу киноленты «Девочка в поле».