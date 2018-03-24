«Отличная семейка!»: Татьяна Тотьмянина показала фото из Барселоны

Прославленная российская фигуристка Татьяна Тотьмянина вместе со своим знаменитым супругом Алексеем Ягудиным сейчас находятся на отдыхе в Барселоне. Пара периодически выкладывает в своих аккаунтах в Инстаграме отчеты о поездке. Но на одном из фото они, видимо, решили покривляться и в таком виде предстали перед поклонниками, чем вызвали живое обсуждение в сети.

Олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка Европы и двукратная победительница мировых первенств вместе со своим не менее титулованным мужем сейчас наслаждаются отдыхом в Испании. Семейная пара с удовольствием делится с фанатами впечатлениями от поездки, выкладывая снимки в личные микроблоги. В одной из таких публикаций Ягудин и Тотьмянина предстали перед подписчиками, скривив лица. «Странно… Куда же смотрит Алексей?»

И именно эта фотография стала камнем преткновения среди Интернет-пользователей. Многие из них оценили юмор спортсменов и заявили, что они достойны друг друга. Но приличная часть подписчиков Татьяны жестко раскритиковала семейную пару, посчитав, что такие кадры совершенно не красят знаменитых фигуристов. «Даже не знаю, кто краше!» «Люблю вашу семью за чувство юмора!» «Таня, браво! Вот правду говорят, муж и жена-одна сатана!» «Отличная семейка! Я считаю, это самое главное в семье, уметь вместе подурачиться!» «Фигуристы вы прекрасные! Но на этом фото… Увы. Зачем?» «Дурдом! Итак красотой не блещет!» «Совсем с ума сошли, что так себя уродовать!» «Фууу… Хорошо, что я не ела в этот момент!» Что примечательно, Алексей довольно жестко ответил на подобные комментарии. Мужчина заявил, что когда ему или его жене пишут гадости и позволяют нечто подобное, он становится хамом и посылает куда подальше, а сейчас еще обошелся с некоторыми из критиканов слишком мягко.