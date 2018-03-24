Слух недели: Дженнифер Энистон и Брэд Питт тайно встречаются 

В ту же секунду, как Дженнифер Энистон объявила о разрыве со своим мужем Джастином Теру (это произошло в начале 2018 года), фанаты взбудоражились и принялись активно обсуждать возможность ее воссоединения с мужем номер один — Брэдом Питтом.
Напомним, что тот стал свободным на полтора года раньше — его жена Анджелина Джоли, с которой он прожил в общей сложности 12 лет, подала на развод после двух лет официального брака в сентябре 2016-го.
Брэд Питт и Анджелина Джоли
Питт и Энистон были женаты с 2000 по 2005 год и считались одной из самых ярких голливудских пар. После развода они не общались, однако вновь наладили коммуникацию, когда треснул брак Бранджелины. И теперь, по сообщению ряда западных таблоидов, они пошли дальше и дали своим отношениям второй шанс!
Дженнифер Энистон и Джастин Теру
Как говорит источник, близкий к паре, недавно они сходили на свидание, стараясь выглядеть так, чтобы не обращать на себя внимание. Они были расслабленны и понимали, что между ними есть «что-то очень хорошее». Впрочем, доверять этой информации пока не стоит.
Энистон и Теру в своем совместном заявлении о разрыве в начале этого года заявили: «Дабы уменьшить количество спекуляций, мы решили объявить о своем разрыве. Это общее решение, которое мы приняли в конце прошлого года. Мы остаемся лучшими друзьями, но перестаем быть парой» и попросили поклонников не верить всему, что о них будут писать.