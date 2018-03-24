Слух недели: Дженнифер Энистон и Брэд Питт тайно встречаются

Напомним, что тот стал свободным на полтора года раньше — его жена Анджелина Джоли , с которой он прожил в общей сложности 12 лет, подала на развод после двух лет официального брака в сентябре 2016-го.

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Питт и Энистон были женаты с 2000 по 2005 год и считались одной из самых ярких голливудских пар. После развода они не общались, однако вновь наладили коммуникацию, когда треснул брак Бранджелины. И теперь, по сообщению ряда западных таблоидов, они пошли дальше и дали своим отношениям второй шанс!

Дженнифер Энистон и Джастин Теру

Как говорит источник, близкий к паре, недавно они сходили на свидание, стараясь выглядеть так, чтобы не обращать на себя внимание. Они были расслабленны и понимали, что между ними есть «что-то очень хорошее». Впрочем, доверять этой информации пока не стоит.

Энистон и Теру в своем совместном заявлении о разрыве в начале этого года заявили: «Дабы уменьшить количество спекуляций, мы решили объявить о своем разрыве. Это общее решение, которое мы приняли в конце прошлого года. Мы остаемся лучшими друзьями, но перестаем быть парой» и попросили поклонников не верить всему, что о них будут писать.