В ногу со временем. Почему зауральцы меньше женятся?

С причинами смертности в Зауралье мы уже разбирались, теперь поговорим о хорошем — о любви.

Государство всегда возвышало ценность семейных уз, поскольку это способствует улучшению социальной, экономической и демографической ситуации, а также общественному согласию. Брак дает гарантию соблюдения прав, в том числе имущественных и родительских. Сожительство, которое повсеместно распространено в мире, напротив, лишает таких возможностей. Супруги наделяются особыми судебными правами и обязуются поддерживать друг друга и своих детей, справедливо распределять имущество в случае развода.

Тем не менее в последнее время брак перестает быть популярным во всем мире, и, судя по всему, Зауралье тоже в тренде. Почти в два раза реже курганцы стали вступать в брак по сравнению с 2010 годом. Говорит ли все это о понижении уровня жизни или же сейчас брак — это пустая условность?

Лишь в 2017 году тенденция немного изменилась. Жители Зауралья стали чуть реже разводится, так можно судить по данным сайта Свердовскстата. Статистика за 2017 год показывает, что на 1000 браков приходится 710 разводов, это на 31 развод меньше, чем в предыдущем году. Число браков при этом незначительно выросло. Что касается разводов, в Тюменской, Челябинской и Свердловской области их количество осталось неизменным. Количество браков в этих областях также немного увеличилось. По сравнению с остальными областями Курган выглядит не слишком позитивно.

Но на этом плохие новости не заканчиваются. В январе 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года отмечено уменьшение числа браков и увеличение количества разводов. Количество браков составило 238, когда как в 2017 году было 302. Разводов — 338 в 2018 и 297 в 2017 году.

Также предлагаю ознакомиться с информацией о количестве браков и разводов в Кургане за предыдущие годы:

Видимо, мечта о счастливой жизни и смерти со своей половиной «в один день» перестает быть популярной.