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Новая пара: Кара Делевинь и Пэрис Джексон целуются на улице
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Новая пара: Кара Делевинь и Пэрис Джексон целуются на улице 

Peopletalk 47 минут назад
Фото: Peopletalk
Пэрис Джексон (19) и Кара Делевинь (25) давно подогревают слухи о своем романе.
И если даже после недавних фото девушек из одной постели у нас все еще оставались сомнения, то сегодня они нас от них избавили.
Смотри фото здесь!
Ночью Кару и Пэрис сфотографировали папарацци, пока девушки трогательно обнимались и целовались. Инсайдеры сообщают, что у них все серьезно! Кстати, с ними был и крестный Пэрис Маколей Калкин (37) со своей девушкой.
Напомним, Джексон и Делевинь познакомились на премии MTV MA в прошлом мае, но слухи об их романе появились в прессе только в ноябре.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/eto-lyubov-kara-delevin-i-peris-dzhekson-tseluyutsya-na-ulitse/
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