Новая пара: Кара Делевинь и Пэрис Джексон целуются на улице

И если даже после недавних фото девушек из одной постели у нас все еще оставались сомнения, то сегодня они нас от них избавили.

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Ночью Кару и Пэрис сфотографировали папарацци, пока девушки трогательно обнимались и целовались. Инсайдеры сообщают, что у них все серьезно! Кстати, с ними был и крестный Пэрис Маколей Калкин (37) со своей девушкой.

Напомним, Джексон и Делевинь познакомились на премии MTV MA в прошлом мае, но слухи об их романе появились в прессе только в ноябре.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/eto-lyubov-kara-delevin-i-peris-dzhekson-tseluyutsya-na-ulitse/