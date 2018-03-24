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Главный тренер «Хоффенхайма» Нагельсманн женился
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Главный тренер «Хоффенхайма» Нагельсманн женился 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн женился, сообщает немецкая пресса.
30-летний специалист связал себя узами брака с девушкой Вереной, с которой он встречался с 2007 года.
Стоит отметить, что у пары уже есть трёхлетний сын Максимилиан.
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