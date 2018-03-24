Лолита рассказала о страданиях после расставания с Цекало 

Певица впервые за долгое время вспомнила о расставании с Александром Цекало, которое далось ей непросто. Справиться с депрессией и проблемами со здоровьем, которые возникли на фоне нее, ей помогли врачи. «У меня было малокровие, я ходила, как скелет, худая. Даже кровь не могли взять. Тогда я два месяца пролежала на больничной койке. Мы много разговаривали с моим лечащим врачом по душам, также были и оздоровительные процедуры. Да, у меня была наркотическая зависимость в те периоды, но совсем короткая. Это даже была не зависимость. Где-то в 40 я начала, в 41 закончила и больше ни к чему подобному не прикасалась. Слава Богу, рядом не было людей, которые бы познакомили меня с другими разновидностями препаратов», — поделилась Лолита.
Сейчас Лолита не употребляет ни наркотики, ни алкоголь. Певица вот уже восемь лет счастлива в браке и старается не вспоминать о тяжелом расставании с Цекало. Бывший супруг Милявской счастлив в браке с сестрой Веры Брежневой Викторией, пара воспитывает совместных детей — сына и дочь.