Лолита страдала зависимостью от запрещенных препаратов из-за Александра Цекало

Лолита Милявская стала гостьей передачи «Привет, Андрей!». Во время программы состоялся откровенный разговор о личной жизни артистки. Она буквально шокировала признанием — год исполнительница принимала запрещенные средства, у нее была настоящая зависимость, от которой пришлось долго лечиться.

«Где-то в 40 я начала, в 41 закончила, больше ни к чему подобному не прикасалась», — утверждает Лолита.

Это был сложный период в жизни артистки. Тогда распался их творческий и семейный союз с Александром Цекало , их отношения длились 12 лет.