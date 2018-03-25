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Лолита страдала зависимостью от запрещенных препаратов из-за Александра Цекало
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Лолита страдала зависимостью от запрещенных препаратов из-за Александра Цекало 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Лолита Милявская стала гостьей передачи «Привет, Андрей!». Во время программы состоялся откровенный разговор о личной жизни артистки. Она буквально шокировала признанием — год исполнительница принимала запрещенные средства, у нее была настоящая зависимость, от которой пришлось долго лечиться.
«Где-то в 40 я начала, в 41 закончила, больше ни к чему подобному не прикасалась», — утверждает Лолита.
Это был сложный период в жизни артистки. Тогда распался их творческий и семейный союз с Александром Цекало, их отношения длились 12 лет.
Напомним, что Лолита была замужем пять раз. Сейчас она здорова и снова счастлива в браке с известным теннисистом Дмитрием Ивановым.
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