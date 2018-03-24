Что нельзя говорить любимому человеку?

Содержание1. «Это ты во всем виноват!»2. «Ты — не моя мама!»3. «Давай я покажу, как надо»4. «Все, я развожусь!»5. «Я всегда все делаю сама»6. «У меня нет на это времени»7. «Ты делаешь из мухи слона»8. «Настоящий мужчина так бы не поступил!»9. «А я говорила!»10. «Если бы ты меня любил…»11. «А моя мама борщ варила так!»12. «В твоей семье все — неудачники!»13. «Ты меня не понимаешь…»14. «Дорогая, ты о чем сейчас думаешь?»15. «А вот мой бывший…»16. «Как мне надоели твои друзья!»17. «Тебе срочно надо худеть!»18. «Ты помнишь, какой сегодня день?»19. «Ты не умеешь целоваться»20. «Сколько мужчин (женщин) у тебя было до меня?»

Иногда случайно оброненное слово портит жизнь и отношения. Какие фразы не стоит говорить любимому человеку и отвечать, если их предъявляют вам?

1. «Это ты во всем виноват!»

Даже если кошка осталась голодной по вине партнера или вы наворачиваете пятый круг по городу из-за того, что он забыл нужный адрес, это не повод показывать пальцем и обвинять. Будьте умнее — не подливайте масла в огонь! Дождитесь пока страсти улягутся и тогда без эмоций обсудите, что можно сделать, чтобы ситуация не повторилась.

2. «Ты — не моя мама!»

Обычно так говорят, если партнер слишком заботливый, постоянно опекает и контролирует. Но последним, кем хочет быть любимый человек в ваших глазах — родителем. Уважайте его чувства и не обижайте! Ведь эта забота — из лучших побуждений.

Это интересно!

В известной поговорке говорится: «Противоположности притягиваются». И в этом есть доля истины! Исследования Колумбийского университета показали, что дольше длятся отношения, в которых партнеры имеют не только сходства, но и различия — вещи, которым влюбленные могли бы научиться друг у друга.

3. «Давай я покажу, как надо»

Каждому человеку приятно чувствовать, что свои дела и проблемы он может решить сам. Подсказки под горячую руку, а тем более ставящие под сомнение авторитет и бьющие по самолюбию, огорчают и ранят. Они как-бы говорят: «Ты некомпетентен, я все делаю лучше!». Если у вас есть идеи, лучше скажите: «У меня есть предложение — хочешь, я расскажу?».

4. «Все, я развожусь!»

«После того как вы скажете эти слова, дороги назад не будет. Вы не сможете это изменить, — рассказывает эксперт по отношениям Эйприл Масини. — Это та тема, которую вы никогда не должны поднимать, если, конечно, любите и хотите сохранить отношения и брак».

А вы знали?

Оказывается крылатая фраза: «Ты разбил мне сердце» — вовсе не метафора. Ученые представили убедительные доказательства, что такие травмирующие события как расставание, развод или потеря близкого человека, могут вызывать реальную физическую боль в сердце. Это состояние получило в медицине название «синдром разбитого сердца».

5. «Я всегда все делаю сама»

Так часто говорят представительницы прекрасного пола. Они могут проводить весь день дома, ухаживая за детьми или делая по списку рутинные дела. Но все же, пока ответственность за материальное благополучие (или другие аспекты жизни) лежит на партнере, эта фраза будет преувеличением, а потому проблемы не решит.

Вместо того чтобы рассказывать, что не делает партнер, сосредоточьтесь на том, что он делает. Чувство благодарности и похвала окрыляют и побуждают делать еще больше.

6. «У меня нет на это времени»

Если любимый человек приглашает в кино, на дискотеку или в ресторан, нужно соглашаться! Каждая свободная минута — идеальное время для близости и взаимности. Многие пары «отвыкают» друг от друга, потому что им «некогда» работать над отношениями. И когда время наконец-то «появляется», оказывается, что общих дел уже нет. Ищите время, чтобы стать ближе своему партнеру!

Факт!

Когда влюбленные смотрят друг другу в глаза, их пульс синхронизируется, — показали исследования ученых из Калифорнийского университета в Беркли, США. Происходит это в течение трех минут.

7. «Ты делаешь из мухи слона»

Какой бы ничтожной вам не казалась проблема любимого человека, не стоит обесценивать его чувства. Сказать «Разве это проблема?!» на самом деле легко, гораздо сложнее — оказать поддержку и помочь.

8. «Настоящий мужчина так бы не поступил!»

Кто такой «настоящий мужчина» сегодня не знает никто. И что он должен делать или не делать — тоже. Поэтому вряд ли стоит стыдить своего партнера, полагаясь на убеждения и представления о том самом, «настоящем». Лучше рассказать, что вы ожидаете от него и как бы вам хотелось бы, чтобы он поступил в конкретной ситуации.

А вы знали?

Когда влюбленные обнимаются, в их телах увеличивается уровень «гормона любви» — окситоцина. Исследования показали, что данный гормон обладает обезболивающими свойствами. К примеру, может купировать головную боль на 4 часа! Пожалуй, объятия любимого — лучшая альтернатива таблеткам.

9. «А я говорила!»

Забудьте об этой фразе навсегда, даже если вы действительно говорили! Нет человека, который бы никогда не ошибался. Каждый имеет право поступать так, как считает нужным в данный момент. И если решение будет принято ошибочно, жизненный урок не заставит себя ждать. И в этом нет ничего плохого! Все это — опыт, который, как говорят, приходит с годами и делает нас мудрее.

10. «Если бы ты меня любил…»

…ты бы сделал это. И далее список из 10 пунктов. Манипулировать любимым человеком — идея откровенно плохая. Рано или поздно наступит момент, когда партнер проявит свой характер и расскажет все, что он думает о завуалированных ультиматумах. И тогда ссоры не избежать, но разве вы этого добивались?

Факт!

В 1980-е годы прошлого века ученый и биолог Чарльз Дарвин предположил, что при повышенном внимании и сосредоточенности зрачки расширяются. И это действительно так! При взгляде на любимого человека зрачки действительно становятся больше и именно это, согласно выводам ученых, заставляет нас выглядеть привлекательнее в их глазах.

11. «А моя мама борщ варила так!»

Этой фразой любят злоупотреблять мужчины, при этом зачастую рискуя своим здоровьем и благополучием. Не каждая женщина выдержит постоянный прессинг «А моя мама…» и когда-то точно отправит партнера собирать чемодан и отправляться к той женщине, которая имеет в его глазах авторитет. Любимая мама — это прекрасно, но не стоит забывать о любимой женщине!

12. «В твоей семье все — неудачники!»

Как бы вам не нравились ближайшие родственники вашего партнера, давать оценку их личностям и поступкам — может быть чревато. Семья — это святое! Даже если сегодня сын обижается на мать, завтра он может обижаться на вас, если вы скажете что-то плохое о женщине, которая его родила и воспитала. Не забывайте об этом — держите нейтралитет!

А вы знали?

75-летнее исследование, проведенное учеными Гарвардского Университета , показало, что важнее всего на свете… любовь. Опыт респондентов показал, что все в этой жизни — счастье и самореализация, так или иначе, вращались вокруг любви. Именно она была главным стимулом и движущейся силой.

13. «Ты меня не понимаешь…»

Этой фразой могут прикрываться как мужчины, так и женщины, которые сами не могут себя понять и объяснить, почему они поступили так, а не иначе. Другими словами — это удобная формулировка, которая позволяет не искать логику в поступках и вовремя закончить разговор. Но если она звучит слишком часто, рано или поздно наступает момент, когда понимать ничего не хочется и единственный выход — разорвать отношения.

14. «Дорогая, ты о чем сейчас думаешь?»

О новых колготках, шикарной шубе, сколько дней до ПМС или стоит ли съесть вторую тарелку супа… Короче говоря — ни о чем таком, что вам хотелось бы услышать. Поэтому лучше не спрашивать. Если будет что-то важное, вам сообщат.

Факт!

40% женщин предпочитают расстаться с мужчиной, когда узнают, что подругам он не понравился.

15. «А вот мой бывший…»

… чинил полочки по первому требованию, мчался на другой конец города, чтобы забрать с работы и покупал каждую пятницу цветы… Не имеет значения, что и как делал бывший мужчина в жизни женщины, гораздо важнее то, что она чувствует к нему сейчас. Постоянно вспоминая прошлое, женщина заставляет своего мужчину думать: «А закончились ли эти отношения? Или почему она постоянно мне говорит о нем?».

16. «Как мне надоели твои друзья!»

Эта фраза хотя бы однажды, но вырывалась из уст каждой женщины. Друзья любимого человека не всегда воспринимаются положительно, ведь они «крадут» самое ценное — его время, которое он мог бы потратить на любимую женщину. Оттого столько претензий к тем, кто прошли «огонь, воду и медные трубы». И когда-то, кажется, даже прописались в вашей квартире. Но объявляя этим «проходимцам» войну, женщина заведомо обрекает себя на проигрыш. Поэтому не ругайтесь, а попробуйте договориться! Мужчина вряд ли откажется от общения с теми, с кем давно и прочно дружит.

Это интересно!

Почти 40% мужчин чувствуют себя неуверенно на первом свидании с женщиной, — показывают исследования.

17. «Тебе срочно надо худеть!»

Критика внешнего вида партнера — дело откровенно провальное! Вместо того чтобы взращивать в любимом человеке комплексы и чувство неуверенности в себе, попробуйте заразить его положительным примером. Вместе планируйте пешие походы и вылазки на природу, участвуйте в квестах и чаще выбирайтесь в гости. Ищите активный досуг и готовьте полезную пищу! Тот, кто мотивирует, всегда побеждает.

18. «Ты помнишь, какой сегодня день?»

Эта фраза может загнать в угол даже педантичного человека, у которого все по расписанию, «под линеечку» и строго по правилам. Регулярно заставляя партнера угадывать и перебирать значимые и малозначимые даты, можно сильно поругаться. Но даже если любимый человек забыл какой-то момент из вашей жизни, это не повод для укоров и тем более игры в молчанку. Праздничное настроение нужно создавать самим!

А вы знали?

Исследования показывают, что мужчина понимает, что он влюбился в женщину уже на третьем свидании, в то время как представительнице прекрасного пола требуется для этого не менее 14 встреч!

19. «Ты не умеешь целоваться»

Это довольно обидная фраза, и говорить так — фатальная ошибка. В конце концов, важно не то, как целует партнер, а о чем он в этот момент думает. Все остальное — дело практики.

20. «Сколько мужчин (женщин) у тебя было до меня?»

На этот вопрос нет правильного ответа. Любой будет проигрышным и может обернуться расставанием. Для одного важно отсутствие опыта в интимной сфере, а для другого — умение раскрепоститься и желание повторить любой эксперимент. Не спрашивайте партнера о бывших, лучше сделайте так, чтобы вы были всегда любимым и желанным настоящим!

Комментарий экспертаАнна Ильинична Гайкалова, психолог, педагог, практический психофизиолог, воспитатель, писатель

У каждого человека существуют болевые зоны, которых лучше не касаться никогда. Обычно они известны только близким, и это одна из причин, по которым именно близкие люди способны нанести самый болезненный удар, что часто и происходит из-за человеческого стремления в споре ударить как можно больнее. Именно в этих ситуациях звучат слова, о которых потом можно пожалеть. Какими могут быть болевые зоны?

Они могут быть как реальными, так и из области самовнушения. Например, девушке кажется, что у нее косит глаз, она когда-то поделилась этим с любимым или подругой. В запале ссоры слова «ты косая» или «и не смотри на меня своими косыми глазами» могут повергнуть не особенно устойчивую в психическом плане девушку в глубокую депрессию и даже развить фобию, и такие случаи не так уж редки.

Мы понимаем, что на месте косящего глаза может быть любая несуществующая или действительная черта. Дело не в ней и не в ее наличии. Дело только в личном восприятии человеком самого себя и в той степени, в которой он способен драматизировать ситуацию.

Никогда в пылу ссоры не следует касаться интимных способностей партнера. Если бросить в лицо мужчине слова о том, что он женщину никогда не удовлетворял, этих слов мужчина забыть не сможет, сколько бы потом женщина ни клялась в обратном, как бы не старалась продемонстрировать действительное или мнимое удовлетворение. Эти слова, как правило, оказываются причиной расставания партнеров.

Любые выражения, связанные с обесцениваем того, что для второго человека действительно важно, высмеивание ценностей партнера могут также нанести незаживаемые раны и послужить спусковым механизмом для развода.

Обесценивание в общении людей вообще является темой, которую надо изучать отдельно с точки зрения соблюдения техники безопасности и сохранности отношений между людьми. Ребенку не стоит говорить, что он «весь в своего отца» или «весь в мать», если родители конфликтуют и вкладывают в это сообщение агрессию и негатив. Никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя сказать усыновленному или подопечному ребенку, что он весь в своего кровного родителя, или что-то о генетике и крови. Эти высказывания тоже относятся к области тех, которые не забывают и не прощают.

Вообще, я посоветовала бы бранящимся партнерам быть тем осторожнее в выражениях, чем выше градус ссоры. Способность контролировать себя в ситуации конфликта, начинаясь с малого, при старании успешно растет и производит трансформации с личностью человека. Человек становится интереснее, богаче и дороже для тех, кто его окружает.

Комментарий экспертаНаталья Флинт, психолог, гештальт-терапевт

Если хотите сохранить отношения, важно помнить, что не все, о чем вы думаете, стоит знать вашему любимому человеку. Ваши мысли — это ваша территория, вы имеете полное право о них никому не рассказывать.

Есть пять запретных тем, которых лучше не касаться с любимым:

«Как ты мог… ты сделал мне больно, обидел». Фразы-обвинения

Не стоит говорить любимому фразы-убийцы отношений: «ты расстроил меня, разочаровал, обидел» и т.п. Это воспринимается как агрессия и нападение. И тогда собеседник будет защищаться. Лучше переформулировать: «Ты сделал (сказал) вот это, и я расстроилась от твоих слов (поступка)». При такой формулировке вы не обвиняете, вы делитесь своими чувствами. Эта искренность чаще всего вызывает желание быть честным в ответ и беречь любимого человека.

«Я хочу, чтобы ты изменился». Фразы-приказы (просьбы), направленные на переделывание другого

Фразы из серии «я хочу, чтобы ты изменился, вел себя по-другому, перестал делать то или иное» и пр. — эти фразы также разваливают отношения. Человек рано или поздно начнет чувствовать, что его свободу ограничивают, а это, согласитесь, никому не понравится! Он чувствует, что такой, какой он есть, он не нравится, а это уже обидно, это воспринимается как жесткое отвержение. В лучшем случае человек закроется в себе, и о его чувствах вы больше никогда не узнаете.

Что же делать, если вам не нравится что-то в поведении любимого человека? Говорить о своих чувствах в связи с этим. Обсуждать, насколько его действия или бездействия идут на пользу вашим отношениям. Иногда только в таком неудобном разговоре человек начинает понимать, что его поведение разрушает ваши отношения.

«Ух, ты мой зайка!» Фразы от мамочки

«Ты тепло оделся?», «Опять жирное ешь с твоим-то гастритом!»… Получать такую материнскую заботу, может, и приятно, но и воспринимается такой партнер уже не как сексуальный супруг, а как родственник. А с родственниками не спят.

Так что или романтика и страсть, или реализация неиспользованного родительского потенциала не по адресу (когда с любимым ведешь себя как с ребенком).

«Не с твоей зарплатой об этом мечтать». Ударять по самооценке и сравнивать не в его пользу

«Лучше бы я родила от Васи», «Это из-за тебя все так плохо, ты во всем виноват (виновата)», «Какой же ты после этого мужик!», «Ты мало зарабатываешь».

После регулярного употребления таких фраз, можете быть уверены, что обратный отсчет вашим отношениям уже пошел. Тут уже пора вести восстановительную работу и снова завоевывать доверие любимого.

«Опять твоя мамаша звонила». Не обесценивайте то, что ему дорого

Забудьте о критических замечаниях в адрес его мамы и других родственников, даже если эти люди уже доводят вас до белого каления. Критика здесь не поможет. Если вы не понимаете, как в таком возрасте можно заниматься ерундой вроде конструирования корабликов или выращивания дыни на даче, даже не старайтесь это понять — о вкусах не спорят.

Его родители, работа, хобби, чувства — это то, что для него по-своему дорого. В чем-то это даже часть его личности. И нападая на эти части, вы нападаете на него самого — именно так это воспринимается. И тогда ваш любимый будет защищаться уже от вас.

Ни в коем случае не бейте в слабые места вашего любимого человека! Помните притчу о гвоздях в заборе? Когда в забор забили гвозди, а потом их вынули, дырки остались. Так и в отношениях, слова — ранят. И даже если со временем человек простит вас, но «осадочек останется».

Комментарий экспертаКристина Гордова, женский психолог и коуч

Отношения между мужчиной и женщиной всегда начинаются ласковыми словами, а заканчиваются тишиной. Речь играет огромное значение в построении отношений, поэтому крайне важно правильно подбирать выражения и интонацию. Помните, слова могут исцелять даже самые больные отношения и убить даже крепкую любовь!

В каждой семье случаются размолвки, и это абсолютно нормально. Все мы разные, и не обязаны полностью поддерживать и соглашаться с каждым словом партнера. В любой спорной ситуации нужно уметь искать компромисс, избегая ругательств и истерики. А чтобы не испортить отношения с любимым человеком, следует исключить из своего лексикона следующие выражения:

«Ты не мужчина!», «Да какая ты женщина»

Эти фразы способны нанести огромный удар по самолюбию вашей второй половины. Сомневаться в мужественности мужчины или в женственности женщины — это фактически поставить на кон счастье и долголетие семьи. И мужчины, и женщины очень эмоционально воспринимают такие претензии, тем более, если они совсем не обоснованы.

«А вот Маша, Таня, Вова были не такими»

Сравнение вашей второй половины с бывшими любимыми — табу. Во-первых, если Таня или Вова были такими безупречными, то почему же вы расстались? А во-вторых, все люди разные, и ваш нынешний партнер не обязан быть похожим на предыдущего. Наверняка, у него есть много других положительных качеств, за которые вы его любите.

«Я ухожу! Прощай!»

Если вы не настроены на разрыв отношений, а только желаете припугнуть вторую половину, то не стоит использовать такие выражения. Ничего хорошего из этого не выйдет. В лучшем случае ваш любимый или любимая простят вас за необдуманное слово и посчитают неуравновешенным человеком. В худшем случае партнер поможет собрать чемоданы и вызвать такси. И тогда оправдаться, что это сказано сгоряча будет намного сложнее.

«Не будешь делать, как я хочу, заведу любовника/любовницу»

Словесные манипуляции и шантаж еще никому не принесли счастье. Если вы пытаетесь влиять на партнера, шантажируя его тем, что уйдете к другому, то, в конце концов, потеряете любимого навсегда. Кроме того, после таких заявлений ваш партнер вряд ли сможет полностью доверять вам, станет более подозрительным, ревнивым и осторожным. А более впечатлительные люди могут подумать, что у вас уже кто-то есть. Тогда отношения просто обречены на провал.

«Сейчас позвоню твоей маме и все расскажу ей»

Никогда нельзя впутывать родителей в разборки между партнерами. Во-первых, вы давно не дети и не нуждаетесь в советах матери или отца. Во-вторых, вы заставите их волноваться понапрасну (в большинстве случаев уже через час пара перестает ругаться и забывает все сказанное в гневе, а родители — нет). В-третьих, вы наверняка помиритесь в ближайшее время, а вот мать или отец могут навсегда затаить на вас обиду. Любые разногласия — дело двоих, и третьим лицам тут не место.

«Почему ты такой никчемный»

Типичный пример женщины-пилы, которая постоянно на нервах и обвиняет своего мужчину во всем: в маленьком достатке, в отсутствии собственного жилья или автомобиля, в сломанном кране и т.д.

Подчеркивая не лучшие качества мужчины, вы ровным счетом ничего не добьетесь. Разве что спровоцируете новый скандал. Хотите, чтобы мужчина больше зарабатывал, выполнял всю мужскую работу по дому, тогда просто скажите ему об этом без оскорбительных намеков и претензий. «Милый, нам не хватает средств на (перечислить, на что именно. Не хватает на жизнь — не аргумент, запомните это!). Давай подумаем, как ты сможешь зарабатывать больше!». Такой подход быстрее приведет к желаемой цели.

«Ты меня не заслуживаешь»

Завышенная самооценка — бич современных девушек. Насмотревшись мотивирующих фильмов и пройдя несколько курсов по формированию самооценки, представительницы прекрасного пола теряют чувство реальности. Если вы действительно красивая, успешная, образованная барышня с приличным достатком, то смело уходите и ищите мужчину под себя. Если же большинство ваших заслуг надуманные, то спуститесь с небес полученных знаний на землю, и посмотрите еще раз на партнера. Этого человека выбрали именно вы!

Говорить об использовании грубых и оскорбительных выражений, матов и сленговых слов даже нет смысла. Применять их к любому человеку категорически запрещено, не говоря уже о любимом.

Ми-ми-мишки тоже противопоказаны!

Некоторые женщины впадают в другую крайность — постоянное использование уменьшительно-ласкательных слов. Конечно, любому мужчине приятно слышать в свой адрес нежные слова, но только в интимной обстановке, где кроме вас больше никого нет. А вот всяческие «зайки, котики, солнышки» в рабочее время могут поставить мужчину в неловкое положение перед коллегами или вовсе вывести из себя.

Помните, что для человека самым приятным словом является собственное имя. Конечно, вы можете назвать Андрея Андрюшей, а Татьяну Танюшей. Этого вполне достаточно!

Чаще говорите друг с другом, и тогда отношения будут длиться вечно!

Комментарий экспертаЮлия Голубева, психолог, гештальт-терапевт

Что нельзя говорить любимому человеку? Любые фразы, несущие в себе разрушительный смысл. Обычно они содержат негативную информацию и «выбивают почву из-под ног» адресата. Если вы хотите морально уничтожить, подавить все стремления любимого человека к развитию, побыстрее «загнать его в могилу» и уплыть на его яхте путешествовать по островам с подругами, тогда такие формулировки — как раз то, что вам нужно. Но, как показывает практика, люди с яхтами прекрасно умеют вовремя избавляться от манипуляторов.

И в таком случае возникает вопрос: «Действительно ли с любимым человеком вы живете?». Если же ваша цель — поддержать любимого/любимую в трудную минуту, подбодрить в тот момент, когда у него/нее опускаются руки, то выбирайте выражения! Следующие фразы говорить нельзя:

«Ты — бестолковый/размазня» и прочие оскорбления личности

Эти в запале брошенные слова деморализуют противника. Когда хочется это выкрикнуть, полезно остановиться и вспомнить, что вы не на поле боя, и что перед вами не противник, а избранник. Можно ответить себе на вопросы: «Что нас в это место привело? Почему мне сейчас хочется обозвать ее/его покрепче? Что меня так задело?» и поговорить спокойно, чтобы прояснить обстановку.

«Я так и знала, что ты неудачник»

С этого момента можете перестать ждать от него/нее каких-то успехов в карьере и бизнесе. Хотя иногда подобными фразами, казалось бы, можно подстегнуть к великим свершениям. Но чаще это происходит, благодаря самостоятельному усвоению неудачного результата, анализа ошибок и присвоения полученного опыта.

«Мне с самого начала подруги говорили, что с тобой каши не сваришь…», «Моя мама мне сразу так и сказала, когда тебя увидела, что ты ни на что не годишься». Это — сразу в мусор. Что за детский сад — показывать пальцем на воспитательницу и пугать одногруппника, что сейчас все будет рассказано и полиция разберется. В диалоге вас двое, вот вдвоем и разговаривайте.

«Ничего у тебя не получится»

Такие фразы бьют под колени и опускают руки. После такой «поддержки» действовать совсем не хочется и со временем, даже стремление двигаться к цели может иссякнуть. Когда к твоим неудачам относятся с пониманием, а к тебе с уважением, тогда хочется теплом отвечать на тепло, добром на добро. И силы сами появляются на новые шаги и новые свершения.

Относитесь друг к другу с пониманием, уважением, вниманием и заботой! Все мы иногда устаем, и даже ласковое прикосновение любимого способно наполнить новыми силами.

Комментарий экспертаНаталья Ладонычева, психолог, специалист по созданию желаемых перемен

Если вы хотите создать длительные отношения с партнером, которые будут приносить счастье и радость обоим, необходимо понимать, что их основой должно стать взаимное доверие, уважение, признание ценности друг друга и готовность идти на компромисс.

Огромную ошибку совершают те, кто считает, что любовь спасет отношения, сгладит все конфликты и избавит от недопонимания. Влюбленность длится около трех лет, а потом розовая пелена падает, и вы перестаете идеализировать партнера.

Очень важно знать потребности друг друга и по возможности их удовлетворять, это еще один ключевой элемент успешных семейных отношений. Если вы не знаете, что нужно вашему любимому человеку, чего он ждет от отношений, вам будет трудно сделать его по-настоящему счастливым.

Чем старше пара, тем сложнее принять особенности друг друга, привычки, образ жизни и картину мира партнера. Я рекомендую заранее прояснить, каковы ожидания относительно семейной жизни у вашего партнера, какие требования вы предъявляете друг другу, что для вас важно, что терпимо, а что неприемлемо. Это поможет избежать недопонимания, большей части конфликтов и недоразумений, когда вы решите начать семейную жизнь. Чего стоит избегать в отношениях?

Откажитесь от манипуляций

Они могут помочь вам достичь каких-то целей сейчас, но в долгосрочной перспективе они разрушают отношения. Ведь речь идет о подрыве доверия и уважения, ну и конечно право на свободу действий. Вам бы наверняка не хотелось, чтобы вам управляли в своих целях.

Старайтесь не осуждать любимого человека и не насмехаться над ним Даже если вам кажется, что он поступил глупо или предложил нелепую идею, проявляйте уважение. Поставьте себя на его место, как бы вам хотелось, чтобы отреагировал близкий человек.

Если партнер обидел вас, не стоит набрасываться на него с обвинениями или занимать позицию судьи

Так вы спровоцируете его на защиту себя, встречную агрессию, он будет менее склонен выслушать вашу точку зрения, даже если он понимает, что был неправ. Другой возможный вариант реакции на нападение — это желание сбежать из разговора.

Лучше скажите ему, как его слова или действия заставляют вас себя чувствовать, какую боль причиняют и как это сказывается на вашем отношении к нему. Объясните, почему для вас то или иное поведение неприемлемо, ведь то, что ОК для одного, не всегда норма для другого.

Не стоит сравнивать своего любимого человека с другими не в его пользу

… особенно со своими бывшими партнерами. Это может натолкнуть вашего текущего партнера на мысли, что он недостаточно хорош для вас, или что вы не завершили прошлые отношения для себя и хотите их вернуть.

Не обесценивайте то, что делает для вас партнер

Это не только заставляет его ощущать себя бесполезным и нелюбимым, но и отбивает желание продолжать что-то делать для вас. Конкретизируйте свои пожелания и избегайте категоричности в высказываниях, не преувеличивайте проблемы, если что-то не получилось, дайте человеку второй шанс! Откажитесь от роли всезнайки «я знаю, как лучше», «я же тебе говорила, что так будет!». Перед тем, как ввязаться в очередной спор, особенно по мелочам, спросите себя: вы хотите быть правы или счастливы?

Каждый день на консультацию приходят пациенты с разными запросами на работу: для кого-то важно изменить свою очень низкую самооценку и избавиться от комплексов, для кого-то очень важна тема детско-родительских отношений и тех сложностей, которые следуют за невозможностью сказать маме «нет», для других актуальна тема карьерных достижений и мотивации себя на успех. Но самым частым и важным запросом вне зависимости от возраста и социального статуса, является желание построить нормальные и здоровые взаимоотношения с противоположным полом.

Любви все возрасты покорны, писал когда-то великий поэт… Несмотря на темпы развития современного общества и лозунги молодежи о том, что можно быть счастливым эгоистом, перспектива встретить старость в окружении двух или трех котов явно не прельщает здоровую человеческую психику.

Полбеды найти достойного партнера для отношений — тут можно пройти огонь, воду и медные трубы, как известно. Отдельная задача сохранить их и приумножить любовь, быть в доверии со своим партнером и в целом при этом остаться счастливым человеком. Задача действительно не из простых, но возможных. Ведь самое главное — это ваше искреннее желание.

Так что же может испортить даже самые прекрасные отношения между мужчиной и женщиной? И что же категорически запрещено говорить своему любимому человеку? Предлагаю вам 5 простых, но действенных советов, которые помогут сохранить все то, что так дорого и важно именно для вас:

В счастливых отношениях нет места грубости и хамству!

Взрослые партнеры всегда слушают, а главное слышат друг друга. Нет необходимости выкрикивать взаимные претензии и оскорбления, чтобы тебя наконец-то поняли. Отношения не могут быть ровными как прямая линия, но при возникновении конфликтной ситуации люди в первую очередь говорят о своих чувствах, обсуждают взаимные претензии и обиды, а не копят их, разъедая себя изнутри. Естественно, эффект накопления не может быть здоровым и при «последней капле» можно взорваться так, что мало не покажется. Учитесь обсуждать свои проблемы вовремя и не откладывать претензии в долгий ящик.

Женщине-женское, мужчине-мужское

Увы, в современном мире обороты набирает такое понятие как «гендерное смещение». Это когда женщина по своему желанию или по воле обстоятельств взваливает на свои хрупкие плечи мужскую ответственность и проявляет такой же уровень агрессии, а мужчина прячется за ее юбку, больше напоминая ребенка, а не защитника домашнего очага. Естественно отношения не клеятся, потому что невозможно построить взрослый союз на таких нездоровых чувствах. Если в вашей паре отмечается такое смещение, обратитесь за помощью к специалисту.

Отсекайте советчиков со стороны

Ваша мама, конечно же, знает, как вам жить правильно, как строить отношения со своим мужчиной, какую зубную пасту покупать или не покупать. Мы ни в коем случае не обесцениваем мудрость и авторитет родительского звена, просто порой советы действительно бывают непрошеными и не совсем вовремя. Только вы можете действительно трезво оценить ситуацию и сделать необходимые выводы. А по статистике достаточно большое количество союзов распадаются именно по причине «третьего звена» в отношениях.

Искренне заботьтесь о своем партнере и не ждите «золотых гор» взамен

Ожидания часто отравляют даже самую благополучную жизнь. Не стоит отрицать, что многие вещи мы делаем для получения собственной выгоды, и в этом нет ничего патологического. Сделал-получил. Например, на работе-сдал вовремя годовой отчет-премия гарантирована. Но не стоит превращать отношения с близким человеком в бизнес-модель, где все существует только лишь за счет причинно-следственных связей. Будьте гибкими и позволяйте себе просто искренне заботиться. Поверьте, такое поведение принесет большее количество дивидендов, нежели пустое ожидание похвалы.

И самое главное — будьте позитивными в ваших отношениях!

Из любой, даже самой незначительной мелочи, можно раздуть катастрофу. Акцентируйте на хороших вещах, которые объединяют вас с вашим партнером, говорите слова благодарности и искренне приятные вещи. Поверьте, ведь подобное притягивается к подобному. Ваш партнер непременно ответит вам взаимностью!

Будьте здоровы!

Пройдите тестТест на уровень тревожностиЭтот тест поможет определить ваш уровень волнения и тревожности.