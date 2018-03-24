Как выбрать позу в сексе, чтобы увеличить шансы на оргазм

Бывает, число сексуальных поз сильно сокращается из-за особенностей физиологии — твоих или его.

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Бывает, число сексуальных поз сильно сокращается из-за особенностей физиологии — твоих или его. Он любит позу с задранными к ушам (твоим) ногами, но тебе так больно и ноги затекают. Ты любишь нежные «ложки», но его член выскальзывает. Приходится на ходу импровизировать и менять сценарий.

Маленький член

Одно время я встречалась с обладателем маленького члена. В позициях он сверху, я сверху, стоя, сидя я его просто не чувствовала. Секс вроде бы есть, а члена внутри нет. Непонятные ощущения. Он предложил doggy style — совсем другое дело. Случился совершенно невероятный секс.

Что делать? Кроме позы для секса «он сзади» более глубокое проникновение происходит, если подложить под крестец партнерши подушку. Либо в миссионерской позе закинуть ноги как можно выше. Или попробовать лечь на бок, партнер стоит на коленях, одна нога партнерши лежит на кровати, другую он держит под углом. Или ляг на него спиной, он пусть рукой ласкает твой клитор и одновременно не дает члену выскользнуть из влагалища.

Полнота

У моей подруги был мужчина «прекрасный до обморока», невероятно полный — она таких и любит. Полный — это в данном случае политкорректно, в реальности он был очень и очень толстым. С такими вообще сложно: в миссионерской позе тяжело девушке, в позиции doggy style — мужчине (живот мешает), единственная поза — «наездница». «Наглая ложь! — говорит моя подруга. — Позиция наездницы была с ним невозможна: мои коленки не доставали до кровати. Был вариант упереться о кровать не коленями, а ступнями, то есть стоять на корточках, но так сильно устают мышцы и появляются некрасивые складки на животе, я этого стеснялась и соглашалась заниматься сексом только в полной темноте».

Что делать? Попробуйте удобные позы для секса стоя, либо ты садишься на стол, а он стоит. Еще вариант — он лежит с согнутыми в коленях ногами, ты спиной лежишь на его бедрах, откинувшись, как в кресле, назад. Такая поза обеспечивает довольно глубокое проникновение.

Какая поза подходит, если нужно головокружение

Катя получает оргазм, только когда голова у нее ниже уровня тела, кровь приливает к мозгу, в мыслях появляется приятная спутанность и… ах! Поэтому их с бойфрендом выбор сексуальных позиций ограничивался тем условием, что Катина голова должна быть опущена. Проще всего это удается в миссионерской позе или когда она лежит на животе, свешиваясь головой вниз, а он входит сзади.

Что делать? Глубокие вдохи и выдохи — легкое головокружение от гипервентиляции легких обеспечено.

Особенности влагалища

Юля была девственницей, они с Костей долго пытались изменить этот факт, но ничего не получалось. Он начинал входить в нее — и все. Ей страшно больно и уже ничего не хочется, его член упирается в непреодолимое препятствие, как будто, по Костиным словам, «у нее там кость». Через девять месяцев безуспешных попыток ребята пошли к врачу и узнали, что у Юли редкое расположение влагалища — очень близко к анусу — и что единственная комфортная позиция для дефлорации — это сзади, догги-стайл. Ага! Именно так они за девять месяцев стараний и не пробовали: как-то не хотелось лишаться девственности в такой неромантичной позе. Проблема была решена за один вечер. И это оказалась лучшая поза для секса для женщин с такой особенностью.

Что делать? Пусть он ляжет на кровать, а ты сядь на его член, наклонившись и опершись руками о кровать, попробуй пружинить всем телом и особенно бедрами. Либо ляг на живот, слегка выпятив таз, а он пусть ляжет на тебя. Главное — двигаться обоим навстречу друг другу.

Разница в росте

У моих друзей разница в росте больше 40 см. Стоя или в позе doggy style у них совсем не получалось. Потом приспособились. И doggy style усовершенствовали: она ложится животом на кровать, он — на коленях на полу. И при этом еще умудряется целовать ее в шею, за ухом и даже до губ достает! А миссионерской позе они предпочитают перекрестную: он стоит на коленях, она лежит на спине, обхватив его ягодицы ногами, при этом он поддерживает ее таз.

Что делать? Рост не мешает в позициях она сверху, сидя (лицом друг к другу или она к нему спиной), на боку и т. д. И пусть в этих позициях партнерам со слишком большой разницей в росте сложно целоваться, зато девушка может целовать соски и шею своего мужчины, а он — буквально везде ласкать ее своими длинными руками.

Клиторальный оргазм

Полина была в восторге от своего самого лучшего на свете клиторального оргазма. Но ее парню хотелось оргазма одновременного. Они выбрали лучшую позу для секса «партнерша спиной к партнеру» и все ее вариации. Мужчина сидит, девушка сверху спиной к нему; «ложки»; стоя, облокотившись на стол… Цель была достигнута.

Что делать? Он может сесть, облокотившись на спинку кровати, и сильно согнуть ноги в коленях, она — сверху, лицом к нему. Так колени и живот мужчины создают плотное «седло» и при движении лобок (и клитор!) девушки трутся о лобок мужчины — клиторальный оргазм достигается даже без стимуляции руками. А в миссионерской позе девушка может положить на свой лобок ладошку — и каждая фрикция мужчины будет передаваться куда нужно.

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