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Сюткин рассказал, в чем секрет счастливого брака
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Валерий Сюткин рассказал, в чем секрет счастливого брака 

Газета.Ru 2 часа назад
Певец Валерий Сюткин рассказал, почему его брак многим представляется идеальным.
"Ничего идеального не бывает. Просто я извлек уроки из прошлых своих отношений плюс свою роль сыграл возраст. Когда я встретил Виолу, то уже был готов к семейной жизни, у меня был совершенно другой уровень терпения.
В начале отношений амплитуда чувств гораздо больше, нужно уметь контролировать себя в моменты гнева и раздражительности, уступать ради главного, двигаться в одном направлении. В этом и заключается секрет счастливого брака.
В юности нам, к сожалению, кажется, что правы только мы. Мы бываем излишне категоричны, лишены мудрости. А мудрость — это когда знаешь, на что не обращать внимания. Иногда и прощать надо быстро — раз и всё!
Не так, как в юности: "Никогда, ни за что!" У меня есть желание прощать и уступать. Я знаю, что оно есть и у Виолы, иначе бы у нас ничего не получилось", — цитирует его слова газета "Известия".
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