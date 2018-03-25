Валерий Сюткин рассказал, в чем секрет счастливого брака

Певец Валерий Сюткин рассказал, почему его брак многим представляется идеальным.

"Ничего идеального не бывает. Просто я извлек уроки из прошлых своих отношений плюс свою роль сыграл возраст. Когда я встретил Виолу, то уже был готов к семейной жизни, у меня был совершенно другой уровень терпения.

В начале отношений амплитуда чувств гораздо больше, нужно уметь контролировать себя в моменты гнева и раздражительности, уступать ради главного, двигаться в одном направлении. В этом и заключается секрет счастливого брака.

В юности нам, к сожалению, кажется, что правы только мы. Мы бываем излишне категоричны, лишены мудрости. А мудрость — это когда знаешь, на что не обращать внимания. Иногда и прощать надо быстро — раз и всё!